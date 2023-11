La musica ai tempi delle guerre 

Qual è la parte giusta della storia, e come si fa a capirlo? Se la domanda è impegnativa per le persone comuni, di più lo è per chi, nel ruolo di intellettuale o artista, contribuisce a formare la cultura di un popolo. E gli altri si aspettano che dica o faccia qualcosa. Oggi come ieri. La lectio di domani alle 17, nella basilica di San Saturnino a Cagliari, consueto appuntamento dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico del capoluogo, proverà a ripercorrere le scelte che musicisti italiani ed europei hanno compiuto di fronte agli eventi drammatici della prima metà del Novecento. Intitolata “Musica e musicisti europei tra le due guerre mondiali“, sarà tenuta da Felice Todde, musicologo e saggista cagliaritano, il quale ricostruirà il ventaglio di posizioni che compositori e direttori d’orchestra hanno tenuto di fronte alla tragedia della prima guerra mondiale e al fenomeno del nazifascismo.

Il tema

Un tema, quello della musica, che si pone in continuità con il progetto “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata”, organizzato dal Museo archeologico con Franco Masala, e appena concluso con un buon successo di pubblico. Nello stesso tempo la lectio richiama l’attualità riproponendo, spiega Mongiu, «la domanda di fondo, ovvero quanto la sfera dell’arte, e della musica in particolare, può essere separata dalla realtà sociale. Quanto un musicista, nel produrre le sue opere, può prescindere dai fatti della vita collettiva? Il quesito è quanto più opportuno quando ci si riferisce a fatti tra i più terribili e dolorosi quali sono le guerre». Durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, i musicisti italiani ed europei assunsero posizioni diverse, alcuni schierandosi a favore, altri contro, altri ignorando completamente i conflitti. È singolare, osserva Todde come nella Grande Guerra gran parte dei compositori di area germanica abbia scritto opere non impegnate, indifferenti ai tempi che essi vivevano. Altri cambiarono idea nel corso del tempo. Come Arnold Schönberg, compositore viennese, sostenitore della Germania nella prima guerra, in seguito feroce oppositore del nazismo. L’opera “Un sopravvissuto di Varsavia” è considerata il più grande monumento che la musica abbia dedicato all’Olocausto.

Anche “Noël des enfants qui n’ont plus de maison” (Natale dei bambini che non hanno più una casa), preghiera natalizia di Claude Debussy, autore delle parole e della melodia, è una lirica contro la violenza, composta contro l’invasione tedesca in Francia nel 1914. Nel canto i bambini francesi, rimasti orfani e senza un tetto, invocano Gesù Bambino affinché li vendichi, insieme con i coetanei belgi, polacchi e serbi, non portando giocattoli ai figli dei nemici. Non li vogliono neanche per loro: hanno bisogno di pane per sopravvivere e chiedono che la Francia vinca la guerra.

Toscanini al fronte

In Italia, Arturo Toscanini, considerato uno dei maggiori direttori d'orchestra di tutti i tempi, espresse le sue posizioni, racconta Todde, con gesti netti. A 50 anni, non potendo arruolarsi per combattere nella Grande Guerra, cancellò i contratti e con una banda si trasferì al fronte, in faccia agli austriaci, per suonare gli inni nazionali. Più tardi si pigliò gli schiaffi delle camicie nere per essersi rifiutato di dirigere “Giovinezza”, l’inno fascista. E questo mentre «quasi tutti i musicisti italiani» aderirono oppure si adeguarono al fascismo.

Se, chiosa il musicologo, è vero che bisogna separare il giudizio sull’opera da quello sull’uomo, è pur vero che un artista deve esprimere una posizione. Sarà poi la storia a giudicare se era quella giusta.

