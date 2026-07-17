La musica abbatte le mura del penitenziario 

Un applauso per ogni canzone, voci all’unisono sulle note di No woman no cry. In coro la comunità della casa circondariale di Lanusei dimostra che la musica abita ogni luogo, anche le mura di un penitenziario. Per un’ora il duo composto da Simone Pistis, direttore della Scuola civica di musica per l’Ogliastra e Piermattei, cantautore, ha portato idealmente fuori dalle sbarre i detenuti. Un concerto nella cappella del San Daniele. «Nella mia carriera ho fatto tanti concerti – ha detto il cantautore - ma non sono stato mai emozionato come oggi». Un primo passo di un percorso che prenderà il via a settembre e che vedrà Pistis al lavoro con i residenti del San Daniele, grazie alla collaborazione con l’Istituto diretto da Marianna Madeddu. «Si può sbagliare ma dagli sbagli si può ricostruire, per farlo c’è bisogno di cuore e materiale e noi vogliamo essere quel materiale – ha detto Pistis – raccoglieremo le storie di ciascuno di loro e le metteremo in musica». Uno scambio di energie. «Il progetto – ha spiegato Madeddu – sarà un’occasione per far diventare i detenuti protagonisti e non solo spettatori». Nella cappella del carcere, ieri, anche gli educatori Giulia Fadda e Leonardo Cancellieri: «Iniziative come questa sono capaci di arricchire sia chi è dentro sia chi viene da fuori». La musica, linguaggio universale, capace di avvicinare le persone.

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