La Music School senza casa, appello per trovare una sede 

«Cerchiamo una sede per la nostra scuola di musica». Questo l’appello di Antonello Mura, noto fisarmonicista monserratino e direttore dell’associazione Cdmi Music School, che impartisce lezioni di pianoforte, organo, fisarmonica e materie complementari, ma organizza anche saggi, concorsi, seminari e concerti con importanti artisti nazionali ed internazionali.

Per 30 anni la sede della scuola era a Pirri, «poi ho dovuto lasciarla perché non era più disponibile e il mio desiderio è aprirne una in città. Sono monserratino e ci tengo tanto che una scuola di musica di questa importanza abbia sede qui». Da tre anni Mura riceve gli allievi nel suo studio in via Germanico, mentre il presidente dell’associazione, Marco Meloni, a Pirri. «Serve una sede con almeno tre stanze grandi, una da adibire ad aula magna», spiega Mura, «la Pro Loco ci aveva proposto di ospitarci nei loro locali ma logisticamente non era possibile, data la mole di strumenti e arredi di prestigio che abbiamo».

Precisa che la Cdmi Music School non vuole fare concorrenza alla scuola civica di musica: «Chi vuole perfezionarsi ulteriormente, dopo che ha fatto la scuola civica di musica può venire anche da noi, ma rassicuriamo il Comune: non abbiamo intenzione di competere con essa, siamo un’altra cosa, facciamo orari diversi e utilizziamo strumenti particolari come la fisarmonica. Ci auguriamo che in autunno avremo delle risposte positive alla nostra richiesta di poter avere una sede spaziosa». (ste. lap.)