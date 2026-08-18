La Music marathon alla Tenuta Olianas 

Cinque concerti, cinque luoghi diversi, sei ore di musica e un’intera tenuta che, dal pomeriggio fino a notte, si trasforma in un grande palcoscenico immerso nel paesaggio del Sarcidano.

Venerdì 21 agosto la Tenuta Olianas a Gergei ospita la Music Marathon, un percorso musicale che accompagnerà il pubblico attraverso gli spazi della Tenuta, passando dal jazz alla musica classica, dalla tradizione sarda al soul e al funk. Protagonista internazionale della serata sarà Louise Marshall, cantante, pianista e vocalist britannica dalla lunga esperienza internazionale e collaboratrice di David Gilmour, con il quale si è esibita in numerosi progetti e tour. d aprire la maratona, alle 17 sulla Terrazza, saranno i Chiaroscuro, con un concerto jazz. Alle 18, a Sa Frorèa, sarà la volta del Sestetto OCS. Alle 19, nel Giardino, la scena sarà affidata ai Tenores di Bitti, una delle espressioni più rappresentative della tradizione musicale della Sardegna, con la forza e l’identità del canto a tenore. Sempre nel Giardino, alle 19.30, il percorso proseguirà con il Duo Fantafolk, per un nuovo incontro con la musica folk dell’Isola. Alle 21 il pubblico raggiungerà l’Anfiteatro, dove Louise Marshall and her Brethren chiuderanno il programma dei concerti con le loro sonorità soul e funk.

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