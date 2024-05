“La musa Euterpe” per raccontare l’imperatore Nerone 

È dedicato alla figura controversa di Nerone, quinto imperatore romano, l’incontro “In municipio Karalis” per la rassegna “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata”, che si terrà oggi a Cagliari, nel Teatro dell’Arco, in via Porto Scalas 45, dalle 18 alle 20.

Organizzato dai Musei nazionali di Cagliari, all’appuntamento interverranno: Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Consiglio di amministrazione dei Musei nazionali, con una riflessione intitolata “In canale de Tuvu Kalaris”; Raimondo Zucca, epigrafista e storico romano dell’Università di Sassari, con “Rupes loquentes nella Grotta della Vipera tra Alto e Medio impero”; Francesco Muscolino, archeologo e direttore dei Musei nazionali, con “Il Nerone dei Musei nazionali di Cagliari: speciale testimone della romanità”; Franco Masala, storico dell’arte e presidente dell’associazione dei Musei nazionali del capoluogo, con “Nerone nell’immaginario creativo”; infine Federico Fiorio, sopranista, con “Nerone da musico a soggetto musicale?”.

Il progetto “In municipio Karalis” è a cura di Maria Antonietta Mongiu, Francesco Muscolino e Franco Masala. È una delle varie iniziative intraprese dai Musei nazionali per valorizzare lo storico spazio, recentemente acquisito e ristrutturato dall’istituzione museale cittadina ( f.r.p. ).

