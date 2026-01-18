La Muppet accorcia in attesa della De Amicis 

Una rete di Flumini consente alla Muppet di superare la Jupiter e di accorciare sulla De Amicis, che stasera affronterà la Toti Lounge Bar. L’altro posticipo della terza di ritorno dell’Over si disputa domani e vede di fronte la capolista Medilav e lo Sporting Diddo’s. L’Antiquariato Neri/Barracca Manna (di misura sull’Aiace) e il Bar Dessì (2-1 su Gli Incisivi, grazie a Scalas e Stara) si confermano al quarto posto.

Finisce a reti bianche tra Kaproni e Settimo 1967. Prova di forza del Santiago (4-1 sul Flamengo) che mantiene la vetta dei Master in attesa del posticipo di lusso di stasera tra Is Cortes e Stella Rossa Villacidro. Il Deximu intanto venerdì si è sbarazzato con una quaterna del Settimo 1967 (in gol Cani, Pitzeri, Mossa e Carrus). Tonfo del Kalagonis (1-2 con la Thermomax) sotto i colpi di Floris e Dessì, mentre finiscono in parità (1-1) le gare tra Jasp Mercato San Benedetto e Muppet, e tra Atletico Uta 1984 e 4 Mori Samassi. Ha riposato la Fedele Lecis.

Negli Ultra la Fly Divani mantiene la testa nella seconda di ritorno (3-0 sulla Cra RS Mediterranea/Ulisse), ma la Pgs Audax Frutti d’Oro (3-0 a tavolino sulla Nivea Karalis) resta in scia. La Libertas Barumini con Piredda e Atzei blocca sul 2-2 il Brancaleone, avvicinato dal Calasetta (6-1 sulla Horsham/La Fenice) con Ambu e Lusci (doppiette) in grande spolvero. Successi anche per Albedo (3-0 sugli Amatori Elmas 2024) e per il Cagliari 2020 (2-1 sui Teddy Boys). Colonial Fruits-Zuddas Gomme G&G Market è il posticipo di stasera.

La De Amicis continua la sua corsa solitaria nei Senior, grazie al 2-0 nello scontro diretto sull’I Love Pizza Monserrato. Con lo stesso risultato il Serbariu supera Gli Incisivi. Successo (3-0) anche per la Cra Regione Sardegna sul Maracalagonis. Accademia Sulcitana-El Carnicero è il posticipo di stasera della quinta di ritorno, mentre Deximu-Polisportiva Orrolese si disputerà il prossimo 2 febbraio.

