La Municipale sequestra il camion Cosir 

Circolavano con l’assicurazione del camion scaduta, bloccati dalla Polizia locale si sono visti mettere sotto sequestro il mezzo ed elevare un cospicuo verbale. Nulla di strano se non fosse che il camion è quello utilizzato per il ritiro dei rifiuti solidi urbani e appartiene alla ditta Cosir che gestisce il servizio in appalto per il Comune di Sant’Antioco.

La cronaca

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in via Cavour, strada che collega il centro urbano con il lungomare, intorno alle 8.30 del mattino. Un orario in cui il traffico è intenso anche perché nella zona ci sono alcuni edifici scolastici e l’episodio non è passato inosservato. Mentre gli operai erano intenti a svolgere il loro lavoro che nel caso specifico li vedeva impegnati nella raccolta della plastica, una pattuglia della Polizia locale, li ha fermati per un controllo e ha contestato l’irregolarità di quanto espressamente stabilito dall’articolo 193 del codice della strada: «per poter circolare sulle strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico passaggio, i veicoli devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. Colui il quale venga sorpreso a circolare con un veicolo sprovvisto di assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 798 euro ed alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo». È così è stato. Il pesante mezzo è stato messo sotto sequestro e affidato ai titolari della ditta. Gli operai, increduli perché non erano a conoscenza della mancata copertura assicurativa hanno dovuto ricondurre subito il camion al deposito nella zona industriale.

Le motivazioni

Il retroscena ha messo in luce che il mezzo, si trovasse precedentemente per diverso tempo in officina a causa di un guasto e che in quella circostanza, l’assicurazione era stata bloccata. Al momento della ripresa del servizio però, qualcuno si è dimenticato di riattivarla, incorrendo nel sequestro e nelle sanzioni elevate dalla pattuglia intransigente che ha applicato quanto previsto dal codice della strada. Va anche detto che la Cosir, proprio perché di dimenticanza si è trattato, avrebbe provveduto immediatamente a pagare le sanzioni stabilite nel verbale e a rimettere subito in copertura assicurativa il camion che ha potuto riprende non solo la circolazione ma anche il servizio, ovvero la raccolta dei rifiuti. Resta da dire che la Polizia locale di Sant’Antioco, aveva reso noto che per l’individuazione dei mezzi automobilistici non assicurati, si sarebbe avvalsa di strumenti di tecnologia avanza come telecamere e software che, a quanto pare, stanno funzionando bene.

