La Mtb a Donori, i Master a La Maddalena 

Gli appassionati di ciclismo già fremono: domani si corre la 108ª edizione della Ronde van Vlaanderen, una delle cinque classiche-monumento del ciclismo, per alcuni la corsa più bella del mondo con i suoi “muri” e i tratti di pavé delle Fiandre. Il percorso cambia spesso: quest’anno va da Anversa a Oudenaarde per 270,8 km. Grande favorito Mathieu Van der Poel.

Oggi l’antipasto sarà, in Spagna, il 33° Gp Miguel Indurain, a Estella, di 198,1 km molto nervosi. Ancora la Spagna, ospiterà poi il Giro dei Paesi Baschi, che occuperà la “settimana santa”, cioè quella che porta dal Fiandre alla Parigi Roubaix (con i mezzo semiclassiche come la 112ª Scheldeprijs, in Belgio).

In Sardegna sono due le corse del weekend della Fci, anticipate a oggi. Per gli specialisti della mountain bike, il 2° Trofeo XC in Pineta, valido anche come 24° Memorial Efisio Melis, a Donori (garantisce il locale Bike Team). Ritrovo alle 12.30 al campo sportivo comunale, partenza alle 13.45 in località Case Sparse. Due i percorsi: 2,9 km per le categorie giovanili, di 4,9 per i Juniores, Open e Master.

A proposito dei cicloamatori, quelli che prediligono la strada non vorranno perdersi lo spettacolare appuntamento con il Gp Arcipelago de La Maddalena, organizzato dal Club Ciclistico Acido Lattico. Ritrovo alle 11 in piazza Umberto, partenza alle 14.30. un tratto in linea di 14 km, quattro giri da 8,2 con arrivo alla Cima I Colmi dopo 50 km di prevedibile battaglia. ( c.a.m. )

