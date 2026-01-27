La mozione sulla casa spacca il Consiglio 

Il problema degli affitti spacca maggioranza e minoranza in consiglio comunale. Una mozione di Daniele Mele, che occupa i banchi della minoranza, è stata oggetto di una lunga discussione che si è conclusa con una bocciatura, che ha visto però un consigliere della maggioranza votare con l’opposizione e due consiglieri di minoranza votare contro insieme alla maggioranza.

La mozione

Chiedeva «un patto con i proprietari di case vuote per dare risposte alle famiglie in difficoltà». La premessa sosteneva che «sempre più cittadini vivono situazioni drammatiche: chi ha perso la casa finita all’asta, chi non riesce a trovare un’abitazione mentre ci sono decine e decine di appartamenti privati sfitti». Lo stesso consigliere non dimentica ovviamente il ruolo di Area «che detiene una grossa parte del patrimonio immobiliare cittadino ma i tempi per interventi di recupero o nuove assegnazioni risultano purtroppo lunghissimi». Per questo la mozione proponeva di «aprire subito un tavolo con i proprietari di immobili sfitti e con le associazioni degli inquilini per costruire un «patto per la casa sociale con incentivi concreti per i proprietari che affitteranno a canone calmierato, come ad esempio la riduzione della Tari e dell’Imu e garanzie del Comune sul pagamento del canone per evitare morosità».

Le reazioni

In tanti non hanno gradito la proposta. Due membri della minoranza hanno votato contro, Francesca Pili e Daniela Garau, secondo la quale «l’edilizia pubblica è in capo agli enti pubblici e non privati. In una città come la nostra dove il patrimonio immobiliare e al 60/70 per cento in mano ad Area non si può chiedere la risoluzione del problema ai privati». Per Giangi Fiori, del gruppo di maggioranza “Carbonia civica”, «sarebbe bellissimo poter adottare un patto sociale per risolvere la questione abitativa nella nostra città, ma credo che sia più realistico chiedere ad Area una interlocuzione per adoperare politiche che siano davvero efficaci». Ad essere favorevoli sono stati – oltre a Mele - Diego Fronterrè, eletto tra le fila della lista del sindaco, – che ha affermato «il Comune nonostante il ruolo principale di Area non può tirarsi indietro e deve appoggiare proposte come queste» – e due consiglieri di Sinistra Futura, Sandro Mereu e Barbara Pischedda, che giudica «una visione molto miope quella che pensa che l’amministrazione comunale non possa intervenire sull’emergenza casa. Il patto casa, che funziona in altri Comuni, è un ulteriore strumento che può intercettare fasce di popolazione con esigenze specifiche». Più di un consigliere ha tirato in ballo l’amministratore unico di Area, Matteo Sestu, cittadino di Carbonia, che interpellato ha affermato: «L’azienda non riesce a soddisfare tutta la domanda, tutti i progetti che possono richiedere la collaborazione con i Comuni devono essere percorsi perché soltanto con la sinergia si può provare a gestire questo problema».

Il sindaco

Pietro Morittu ha sostenuto che «ci occupiamo da tempo del problema abitativo e per esempio Carbonia sarà una delle prime città in Sardegna ad avere uno stabile adibito ad housing sociale e ricordo che abbiamo lavorato per ottenere risorse per l’efficientamento degli appartamenti comunali. A questo va aggiunta la volontà di perseguire con Area azioni volte a soddisfare le esigenze dei cittadini». Al termine della discussione Mele si è detto abbastanza deluso: «Ancora una volta questa amministrazione è capace di trovare risorse per qualsiasi cosa ludica (feste, ballerini e altro), ma quando deve affrontare problemi reali che vedono famiglie in mezzo alla strada non ha mai la capacità di impegnarsi fino in fondo».

