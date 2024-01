La mozione di sfiducia a Sgarbi slitta al 15 

La mozione delle opposizioni per chiedere di revocare l’incarico di sottosegretario a Vittorio Sgarbi slitta di due settimane. La Camera avrebbe dovuto discuterla nelle scorse ore ma stata rinviata al 15 febbraio su richiesta della maggioranza. Esattamente lo stesso giorno in cui l'Antitrust dovrebbe pronunciarsi sull'incompatibilità tra le sua attività extra governo e il ruolo che ricopre al Mibact. «Si nascondono per sperare nel pronunciamento dell’Antitrust e sfuggire al giudizio politico», commenta il presidente dei deputati del M5S, Francesco Silvestri. A chiedere di spostare l’esame della mozione è il capogruppo di FdI Tommaso Foti, nella Conferenza dei Capigruppo convocata per fare il punto sul calendario dei lavori d’Aula. Di fronte alla richiesta, subito contestata dalle opposizioni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, prendendo «atto degli orientamenti emersi, come da Regolamento», ha spostato la data. Sgarbi, che non è parlamentare è coinvolto in un'inchiesta su un quadro rubato ed è accusato di svolgere attività non compatibili con l'incarico di governo. L'Antitrust indaga anche su alcune società che farebbero capo al sottosegretario. La legge impone al titolare di cariche di governo di dichiarare se rivesta o meno la qualifica di imprenditore individuale nominando, nel caso, qualcuno che gestisca gli affari per lui.

