La movida per i giovani? In trasferta 

Giovani e divertimento non è un connubio che ad Isili funziona. In paese sono pochi i locali aperti il dopo cena e il fine settimana, così spesso i ragazzi raggiungono altri paesi o addirittura Cagliari, per trovare un po’ di svago e incontrare altre persone.

La movida ad Isili manca ormai da diverso tempo estate e inverno. Eppure la sera, durante la settimana, sono diversi bar che diventano un luogo di ritrovo per scambiare qualche chiacchiera e bere un aperitivo dopo un pomeriggio di studio o una giornata di lavoro. Ma nel dopo cena e il sabato o la domenica non c’è altrettanta scelta. Uno o due solo bar restano aperti fino a tardi, solo da alcuni mesi ha iniziato la sua attività un pub il venerdì e il sabato notte ma non tutti i fine settimana.

Un pub

A gestire il locale un giovane isilese che ha già una sua attività, un birrificio artigianale, e vuole continuare a investire in paese e credere che c’è ancora tanto da fare, in particolare per i giovani. «Sicuramente», ha detto Bruno Ghiani, «fino a poco tempo fa non c’era un locale aperto, ma dipende anche dal ritmo della società moderna, si è tutti più social, si hanno più notizie di quanto viene organizzato in Sardegna e questo porta a spostarsi di più dove ci sono gli eventi, è tutto più a portata di mano». Questo non è che uno degli aspetti delle condizioni delle zone interne per le quali gli amministratori locali stanno tentando di trovare una soluzione. «É un problema che la politica cerca di affrontare da vent’anni», ha aggiunto l’artigiano della birra, «ma senza azioni concrete».

In trasferta

E così i ragazzi si organizzano di conseguenza. Si sale in macchina e ci si sposta. Un viaggio semplice per i maggiorenni ma non altrettanto per i minorenni che devono cercare un passaggio o si devono appoggiare al buon cuore dei genitori disponibili a fare le ore piccole e a viaggiare di notte.

«Il paese ha perso tanto», ha detto Lorenzo Anedda 21 anni studente universitario, «anche nello sport, regge il calcio, mentre la piscina o il basket non esistono più, restano pochi locali e per questo dobbiamo andare altrove».

Eppure ad Isili non mancano delle opportunità come la scuola di musica e le palestre. L’amministrazione comunale rilancia la Consulta Giovanile. «Siamo disponibili», ha detto il sindaco Luca Pilia. «nell’ambito delle nostre competenze, al dialogo e al supporto verso chiunque voglia organizzare eventi di ogni genere, culturali o di svago, a questo proposito stiamo mettendo a norma e in sicurezza alcuni immobili che potranno essere utilizzati proprio per questo».

