La movida alternativa degli over 70 

Ogni sera il ritrovo è nel tratto di lungomare, fra spiaggia del Poetto e Molentargius. Tra i locali del litorale quartese dove si concentra la movida, perché anche loro - in fondo - fanno parte del popolo della notte che si diverte in mezzo ai tanti giovani che frequentano il litorale. «A casa da soli ci annoiamo, qui c’è tanta bella gente», raccontano i pensionati che ogni sera popolano piazza Olla, a due passi dal bagnasciuga.

L’appuntamento

Una passeggiata al tramonto, pizza con vista mare - almeno una volta a settimana - e il sottofondo della musica dal vivo che arriva dal ristorante accanto. «L’altra sera c’era un gruppo che ha riproposto le canzoni più famose di Battisti, le abbiamo cantate tutte a squarciagola», dice Mariangela Boi, 74 anni, arrivata da Cagliari insieme al marito con sedie a sdraio da mare al seguito. L’orario d’arrivo nel lungomare è quello dell’aperitivo, ma non per bere un cocktail. «Ci accontentiamo dell’acqua fresca portata da casa».Nessun messaggio in chat, né telefonate: per confermare l’appuntamento in piazza Olla non serve sentirsi prima. «C’è sempre qualcuno ogni sera», assicura Ovidio Perotti, 68 anni, presenza fissa nel lungomare quartese. «In città è un mortorio, l’unica alternativa è mangiare al ristorante o in pizzeria, qui invece trascorriamo una bella serata in compagnia e a costo zero».

In compagnia

L’età media si aggira intorno ai settant’anni. «Ma abbiamo ancora voglia di divertirci, di stare fra i giovani», le parole di Giovanna Pillai, 74 primavere alle spalle. «Questo per noi è diventato un punto di ritrovo, parliamo e ascoltiamo musica: così ci sentiamo meno soli e meno vecchi». Si ride, si chiacchiera, e si sta in compagnia. «Qualche volta si uniscono a noi anche i figli, generi e nuore, nipoti. Sanno che siamo qui e ci vengono a trovare». E nel frattempo fra i pensionati è nata qualche amicizia. «Con alcuni ci conoscevamo solo di vista, altri sono vicini di casa con cui non si andava oltre il saluto. Ora ci scambiamo confidenze, ricette, e pure qualche consiglio casalingo».

Le cene

C’è anche chi sceglie il tratto di passeggiata a ridosso della pineta che sta rinascendo con prato verde e nuovi alberi, lì dove i cantieri di restyling sono di fatto conclusi. Basta un piccolo tavolo da picnic, una decina di sedie intorno, pizzette e bibite, ed è subito cena sotto le stelle, con la luna che illumina il mare davanti. «Dopo ripuliamo tutto», ci tengono a precisare, «ci facciamo una passeggiata fra i locali, poi rientriamo a casa».Solitamente si va via poco dopo la mezzanotte, anche se qualcuno resiste oltre l’orario di inizio del dj-set. «Se la serata è piacevole ci capita di stare qui anche fino all’1, dipende dalla musica e dagli argomenti», dice Viviana Mallus, 61 anni, fra le più giovani del gruppo. Non mancano gli over 80, come Antonio Mattana e Gianni Serra, entrambi con look giovanile e sedia in tela posizionata verso il mare: «qui ci godiamo il fresco. Guardi che bello», dicono indicando la spiaggia, «abbiamo questo paradiso a due passi da casa: cosa possiamo chiedere di più?».

