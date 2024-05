La moto sbanda, volo fatale per un 30enne 

La tragedia a due chilometri da casa, sulla vecchia Orientale sarda. Ne è rimasto vittima un ragazzo di Muravera, Simone Pisu, 30 anni, morto sul colpo dopo un drammatico volo dalla moto condotta da un compaesano. Il conducente, Giuseppe Murru,48 anni, è stato ricoverato in ospedale con ferite in diverse parti del corpo. Per fortuna non corre pericolo di vita.

L’incidente

Il centauro nell'affrontare una curva, ha perso il controllo della sua Yamaha 600 che, dopo essersi schiantata contro un cartello stradale, è uscita fuori strada finendo su un terreno incolto. Pisu è morto poco dopo lo schianto, nonostante il tentativo di salvargli la vita effettuato dall’equipe di Mike 60, l’Unità medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus. Murru, il conducente dello moto, ha ricevuto le prime cure sul posto. L’uomo è stato stabilizzato e accompagnato prima al San Marcellino di Muravera, poi al Santissima Trinità di Cagliari dove è stato ricoverato. La salma della vittima è stata invece trasferita al cimitero di Muravera a disposizione dei familiari per i funerali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia del Sarrabus che hanno effettuato i rilievi di legge, coordinati dal maggiore Massimo Meloni.

La dinamica

L’incidente si è verificato all'altezza dell’istituto scolastico al chilometro 62,400 della vecchia Orientale sarda, in località “Pardu Onnas”, a due chilometri dall’abitato di Muravera. Alla guida della moto c’era Murru, sul sedile posteriore Pisu. I due stavano rientrando in paese quando per cause ancora in via di accertamento, la Yamaha ha sbandato, finendo contro la base di un cartello stradale e schizzando quindi oltre la carreggiata e si è schiantata sul terreno dopo un volo di una quindicina di metri. Un urto tremendo, fatale purtroppo per Pisu, probabilmente morto sul colpo. Inizialmente si era pensato che la vittima fosse senza casco: a seguito di ulteriori ispezioni, i carabinieri hanno rinvenuto il casco che indossava il giovane e che si è sfilato durante la caduta.

I soccorsi

L’allarme è stato immediato, lanciato da diversi automobilisti di passaggio con telefonate ai carabinieri della compagnia di San Vito e ai vigili del fuoco. È stata la centrale operativa della caserma dell’Arma a dirottare sul posto alcune pattuglie del nucleo Radiomobile impegnate dalla mezzanotte in un servizio di prevenzione nel territorio. Intanto era già stato mobilitato il 118 con l’arrivo di una Unità medicalizzata. Purtroppo per Pisu non c’è stato nulla dare. Inutili i disperati tentativi di salvargli la vita. Il ferito è stato invece subito adagiato su una ambulanza che ha fatto tappa prima a Muravera e poi a Cagliari, dove è stato visitato e ricoverato. Intanto sulla vecchia Orientale i carabinieri portavano avanti i rilievi di legge. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Da stabilire il motivo per il quale la moto ha sbandato ed è volata fuori strada. Sulla vicenda, il maggiore dei carabinieri Massimo Meloni ha girato ieri il primo dettagliato rapporto alla Procura.



