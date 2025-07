La moto finisce sotto un camioncino, grave un 24enne 

Stava percorrendo una delle curve di via Ezzi Mannu, in prossimità della spiaggia omonima, sul litorale di Stintino, quando a bordo di uno scooter Honda SH 125 è scivolato sull’asfalto finendo sotto un camioncino. Il motociclista, un ragazzo 24enne di Sassari, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata. L’incidente, ieri alle 19, lungo una delle strade secondarie che conducono all’arenile, una delle località di mare tra le più frequentate del borgo turistico.

Il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro, in uno degli stabilimenti balneari di Stintino, stava rientrando a casa quando, secondo una dinamica da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato su un asfalto reso pericoloso dalla presenza di sabbia, invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un Iveco Daily, con a bordo tre persone di Sassari, in direzione della spiaggia. Il conducente non ha neppure fatto in tempo a frenare. La moto si è scontrata frontalmente contro il mezzo, finendo sulla cunetta. Nell’impatto violento il 24enne ha riportato fratture multiple scomposte e lesioni gravi. Il conducente del camioncino gli ha prestato soccorso prima di affidarlo in stato di semi coscienza all’equipe medica dell’elisoccorso dell’Areus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Stintino.

