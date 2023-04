La mostra: un controcanto per Efis 

Ed ecco una pausa per gli occhi, dopo, o prima, la festa per antonomasia, quel Sant’Efisio che mette d’accordo tutti, credenti e non, e che, da quel 1656 in cui i consiglieri cagliaritani legarono la città al voto perpetuo di celebrarlo in quanto liberatore dalla pestilenza, è diventato oggi un altro marchio d’eccellenza della Sardegna, autentico e inalienabile più della famosa birra. La pausa, consigliabile a chi si sforzerà di avere visioni d’insieme della sfilata, arrampicandosi su per muri e i pochi alberi rimasti in città, in improvvisazioni da parkour, è la mostra di un fotografo di vaglia, Gianfranco Mura (Torino 1963) al Temporary Storing della Fondazione per l’Arte Bartoli Felter (via XXIX Novembre 5 a Cagliari). Mostra, curata da Giangavino Pazzola, che ha un titolo strano (“Sant’Efisio e le calorose genti che vivono la terra del mare”), ma che perdoniamo perché, entrati, si capisce subito che c’è un’intenzione. Anzi tre: il bianco e nero, il diaframma aperto, le sfocature.

Le opere

Quindici scatti così sono un controcanto necessario, spiegato da Mura come necessità di cogliere il dettaglio per uscire dalla sfrenata compulsione degli scatti col cellulare (parla bene, lui, che ha un curriculum vasto, che spazia dai reportage di viaggi al cinema, dalla pubblicità al ritratto e “tanta roba”: ma chi non sa scegliere, fotografa e basta, ritrovandosi, nel proprio telefono, un magma visuale che della fotografia come arte non ha nulla). La cosa strana è che la prima volta che Mura ha seguito Sant’Efisio è stata l’anno scorso. Mai prima. Né gli è interessato andare a vedere chi e come, prima del 2022, aveva documentato la sagra, per esempio David Saymour (1954) e Toni Schneiders, due anni dopo (ma quella è un’altra era, non eravamo ancora nell’antropocene, che si è mangiato, oltre alla terra, pure la fotografia).

Nuove visioni

Mura, prima volta l’anno scorso, ci offre alcuni scatti nuovi. E di qualità. Per esempio, l’allineamento dei cavalli bianchi, fronte e retro. La bava di uno dei due buoi che, con un occhio sfinito, sembra guardare in camera. Ma c’è anche la star nel suo cocchio, a colori. Che mostra la mano destra con la piccola croce e sotto una profana mano che tocca il manto. Diaboli virtus in lumbis est .