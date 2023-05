La mostra  Return to Sea  and Sardinia all’Università 

Verrà inaugurata il 7 giugno alle 17,30 nella sala d’arte Luigi Piloni di via Università 32 la mostra multimediale “Return to Sea and Sardinia”. Dopo essere stata ospitata con successo nel 2022 negli spazi del D.H. Lawrence Birthplace Museum di Eastwood nel Nottinghamshire, l’esposizione approda in Sardegna proprio nella Cagliari a cui Lawrence fece visita nel 1921. «Un ritorno, dunque, di opere nate in Sardegna, di un fotografo, che sente questa tappa del viaggio come cifra della sua vita di ‘apolide’, come ama definirsi, ma con salde radici nell’Isola», spiegano gli organizzatori.

La mostra patrocinata dall’Università, è organizzata dall’autore delle foto, Daniele Marzeddu, e dal vice-presidente della D.H. Lawrence Society of Great Britain, Nick Ceramella, con il supporto di Rita Ladogana, professore di Storia dell’Arte Contemporanea e responsabile scientifico del Museo Universitario delle Arti delle Culture.

L’8 giugno, alle 9, nei locali del dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, in via San Giorgio 12, si svolgerà un incontro per la presentazione del libro Insights into D. H. Lawrence’s Sardinia.

