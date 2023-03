La mostra per celebrare Raffaele Pisu 

Anche Quartu celebra la lunga carriera dell’attore e showman Raffaele Pisu, scomparso nel 2019 a 94 anni. Lo fa aderendo al progetto “Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente”, che coinvolge anche altre città italiane. L’iniziativa itinerante ripercorre i 70 anni di attività dell’artista, con una mostra fotografica, una video installazione, la presentazione di un libro a lui dedicato, la proiezione del restaurato “Italiani Brava Gente” e anche l’esposizione dei suoi quadri.

La città gli renderà omaggio da domani a mercoledì 29. Venerdì alle 18 all’ex Convento dei Cappuccini sarà presentato ufficialmente il volume “Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente” di Andrea Maioli. Subito dopo ci sarà la proiezione della versione restaurata del film “Italiani brava gente”, presentata nel 2018 alla Festa del Cinema di Roma, grazie al finanziamento di Genoma Films e al restauro del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.

L’evento celebrativo ripercorre l’effervescente carriera di Pisu anche con una mostra di fotografie tratte dall’archivio privato, con una video installazione che proporrà volti ed espressioni dell’artista e con un secondo video in cui è montata una sequenza di brani tratti da un’intervista realizzata nel 2019 dal figlio Antonio, quando Pisu aveva 92 anni. Inoltre, una sezione della mostra è dedicata alle sue molteplici interpretazioni cinematografiche e in particolare al film “Italiani brava gente” (1964), di Giuseppe De Santis, in cui l’attore si distinse in un inedito e straordinario ruolo drammatico. Saranno esposte rare foto di backstage scattate durante le riprese.

