La mostra “millenaria” che unisce la città alla Catalogna 

Monserrato diventa ponte tra Sardegna e Catalogna grazie alla mostra fotografica Virgo Serena, inaugurata sabato nella sala Polifunzionale di piazza Maria Vergine e visitabile fino al 14. L’esposizione, organizzata dal Comune insieme alla Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, all’Abbazia e al museo di Montserrat e alla parrocchia di Sant’Ambrogio, propone quindici pannelli di grande formato realizzati dal fotografo catalano Lluís Casals durante il restauro del simulacro della Madonna nel 2001.

Il delegato catalano Gustau Navarro Barba ha spiegato l’origine e il senso dell’iniziativa: «L’esposizione nasce in occasione del millenario dell’Abbazia di Montserrat. Questa mostra nasce a Montserrat e si è trasformata in un percorso itinerante. Portarla in Sardegna significa rafforzare un legame antico, che unisce la Catalogna a oltre trenta comunità isolane legate alla Madonna di Montserrat. Non solo devozione, ma anche cultura e identità condivisa».

Per il sindaco Tomaso Antonio Locci, l’evento ha un valore che guarda al futuro: «È la prima volta che un governo della Catalogna porta a Monserrato una mostra di tale rilievo. Il nostro legame con Montserrat è radicato nella storia, ma oggi possiamo fare un passo in più. Stiamo valutando un gemellaggio ufficiale con la città catalana: un ponte istituzionale e culturale che unisca fede, tradizione e sviluppo turistico. Inoltre lunedì 8 ci sarà la “Sveglia della Madonna”, con la banda e un pullman aperto, un’usanza che si usava anni fa nelle vie».

Anche l’assessora alla Cultura Emanuela Stara ha sottolineato la dimensione comunitaria: «Abbiamo scelto di allestire la mostra a settembre, in concomitanza con la festa, per valorizzare al massimo l’evento. È stato importantissimo anche il contributo di Marco Sini, studioso di storia e tradizioni locali». Il parroco di Sant’Ambrogio, don Marcello Lanero, ha invece ricordato l’aspetto spirituale: «La Madonna di Montserrat è un riferimento per tutta la comunità. Non tutti a Monserrato sono cattolici, ma la sua figura è rispettata da tutti: un simbolo che unisce, al di là delle differenze di fede». La messa della domenica è stata invece celebrata da Padre Fossas.

