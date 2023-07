La mostra itinerante in giro per l’Italia 

Il museo Maratè diventa itinerante grazie alla mostra “Sa valligia dei disigius/La valigia dei desideri”. È la nuova iniziativa del Comune per promuovere le specificità e peculiarità dell’artigianato locale: 24 arazzi, debitamente selezionati, usciranno dal museo per fare il giro dell’Italia. «La mostra itinerante aleggiava nell'aria da tempo», ha detto la consigliera Ilse Atzori che si sta occupando del progetto, «l'occasione l'abbiamo avuta con lo scambio avvenuto con la scuola Caterina da Siena, in quella occasione abbiamo avuto richiesta di allestire la mostra da parte del circolo “Amis Emilio Lussu” a Cinisello Balsamo. Invece il comune di Arbus ospiterà la prima mostra all'interno della nostra Regione”. Il Comune sta continuando dunque a puntare sulle attività artistiche e culturali che consentano di far conoscere la ricchezza del proprio patrimonio come l'arte della tessitura e del rame.