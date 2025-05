La mostra Insula/Insulae da questa sera a Sassari 

La mostra Insula/Insulae. Paesaggi della collezione di Su Palatu Fotografia è l’esito della seconda edizione del Laboratorio di Pratiche curatoriali, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di belle arti Mario Sironi di Sassari.

L’esposizione prende il via oggi alle 17, al Mas.Edu, in via Piga 9, in occasione di Monumenti Aperti 2025, importante manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, e si inserisce nel programma ufficiale delle iniziative cittadine.

Le foto sono di Mario Arca, Pierluigi Dessì, Salvatore Ligios, Roberta Masala, Massimo Mastrorillo, Paolo Marchi, Giuliano Matteucci, Emanuela Meloni, Gioele Pinna, Giulia Sale, Leonard Sussman, Fausto Urru, Davide Virdis. Dopo l’esperienza dedicata alla Quadreria del Comune di Sassari, questa edizione si è concentrata sulla collezione dell’associazione Su Palatu Fotografia, attiva dal 2000 a Villanova Monteleone. Una realtà indipendente che, nel 2025, celebra venticinque anni di attività, confermandosi tra le esperienze più significative e riconosciute nel panorama nazionale della fotografia contemporanea.

