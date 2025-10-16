VaiOnline
Arte/2.
17 ottobre 2025 alle 00:26

“La mostra fantastica” di Bruno Meloni da oggi al May Mask 

Cosa si debba fare da oggi, davanti ai pezzi della sua personale al May Mask (a Cagliari, in via Giardini 149, inaugurazione alle 17.30) lo spiega lo stesso autore, Bruno Meloni.

Che scrive: «“La mostra fantastica” è un gioco a due livelli: il primo, immediato, è dato dal luogo, nel guazzabuglio del May Mask. Bisogna trovare le Opere, objet trouvé a tutti gli effetti. Il secondo livello è interno alla singola opera e attiene alle labili regole compositive (associazioni di idee per casualità o per analogia, calcolo combinatorio, digestione) e alla possibilità di raccontarsi una storia tramite elementi che si scambiano i ruoli (cantastorie, o menestrello o coro o sfondo …). Gli elementi che entrano in gioco possono essere i francobolli, i disegni, i personaggi in fil di ferro, a volte le parole anche solo come titoli e le cornici».

Testo non chiarissimo ma interessante , redatto da un artista che è ingegnere e ama le cose buttate via e la bicicletta e che dichiara che le Opere sono numerate, non perché si segua un ordine ma per rassicurare il fruitore scrupoloso. Bruno Meloni ama le grandi dimensioni e i materiali difficili da lavorare. Questa volta, al May Mask ingombro di ogni genere di modernariato , esporrà ventisette piccoli quadri e munirà il visitatore di una sorta di guida alla scoperta dei medesimi. (al. me.)

