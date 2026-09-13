La Mostra di Venezia è finita E ora andiamo tutti al cinema 

Abbiamo parlato della Mostra del Cinema di Venezia per dieci lunghi giorni. Ma ora, spente le luci, arrotolato il tappeto rosso, la domanda è una: quando andranno in sala i film? E soprattutto: il giudizio dei critici coinciderà con i numeri del botteghino? Una precisazione: il film trionfatore di questa edizione, Leone d’oro e Coppa Volpi alla migliore attrice, il danese “Woman unknown” non ha ancora data di uscita ma sarà nelle sale in questa stagione distribuito da Lucky Red. Così il Leone d’argento “Dau”, il film del regista russo dissidente Ilya Khrzhanovsky.

Partiamo dalle uscite di settembre. “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro è in sala da venerdì. Anne, una fisiatra, comincia una relazione sentimentale col tormentato Leo, un produttore discografico con problemi di dipendenza da farmaci, sotto lo sguardo della cantante Ava. Da un soggetto originale di Bernardo Bertolucci rimasto inedito dopo la sua morte. Il 17 ecco Riccardo Scamarcio versione padre, Miglior attore nella sezione Orizzonti, protagonista della pellicola “I figli della scimmia” di Tommaso Landucci.

“Nessun dolore” di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi e Valeria Golino, sarà sul grande schermo dal 24. La pellicola affronta in modo intimo e allegorico il tema delle migrazioni, dell’accoglienza e del senso di colpa. Stessa data di uscita per “Una storia”, esordio alla regia di Anna Foglietta, passato a Venezia nella sezione Orizzonti. Qui Erika e Mauro (Alba Rohrwacher e Guido Caprino): vivono in provincia, immersi in una routine tranquilla fatta di piccoli gesti e abitudini rassicuranti. Quando la figlia Irene parte per studiare lontano, la casa sembra svuotarsi di significato e l’equilibrio su cui la coppia ha costruito la propria vita comincia a vacillare. Tre date, un evento speciale: il film documentario “Naza” arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28, 29 e 30 settembre. Diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, a Venezia ha ottenuto una standing ovation di 25 minuti e ha vinto il Premio speciale della giuria.

A ottobre, il 15, ecco “Primetime” , diretto da Lance Oppenheim al suo esordio come regista di un lungometraggio, è la storia autobiografica di Christopher Edward Hansen, conduttore televisivo e giornalista americano, diventato celebre per le sue inchieste sui predatori sessuali online. Il film punta al 2006: il conduttore del programma “To Catch a Predator” si appresta a scrivere una pagina di storia della televisione. Protagonista, un Robert Pattinson in forma smagliante. Gran Premio della giuria, il film sudcoreano “Possible love” avrà una doppia uscita. Arriverà in un numero limitato di sale il 23 ottobre ma subito dopo, il 6 novembre sarà su Netflix. Da non perdere assolutamente: l’incontro tra due coppie sposate che appartengono a mondi opposti ha già fatto gridare al capolavoro.

“Dio ride” di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, film di chiusura della Mostra, arriverà nei cinema il 29. Nel XVII secolo, l’opera oratoria del frate Leopoldo da Casamacchia richiama grandi folle di fedeli, i quali sono infatuati dalla sua nuova visione del rapporto tra Dio e uomo.

E siamo a novembre. Arriva al cinema il 5 la commedia nera “Wild horse nine” del regista britannico di origine irlandese Martin McDonagh, ambientata poco prima del colpo di Stato cileno del 1973. Protagonista uno strepitoso John Malkovich, giustamente Miglior attore alla Mostra.

Chiudiamo con dicembre e Nanni Moretti. Che, a Venezia, ha portato il suo primo film d’amore. “Succederà questa notte” sarà in sala il 3. Buona visione ( f.f. ).

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