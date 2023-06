La mostra di Giovanni Serra: 40 anni di dipinti e sculture 

Oggi alle ore 18.30 nell’ex Convento dei cappuccini inaugura la mostra con le opere dell'artista Giovanni Serra. Resterà aperta sino al 16 giugno.

Serra propone un’antologica della sua arte, quarant’anni di vita. Tele e sculture che lo vedono interprete dei giorni nostri. «Vogliamo descrivere Giovanni come un cantastorie di altri tempi», dice l'esperto e suo amico Mario Ambrosio, «che non fa uso di parole ma elementi di uso quotidiano: legno, stoffa, tempere, ritagli di quotidiani o qualsiasi altra cosa che abbia un vissuto e una storia da raccontare. Un caleidoscopio in cui le immagini mutano e di volta in volta assume un senso compiuto».

