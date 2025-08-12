La mostra del pane è “Sagra di eccellenza”  

Nel 1980 la Pro Loco di Quartucciu organizzò la prima Mostra artistica del pane e del dolce, evento unico in Sardegna nel suo genere, che celebra l'arte della panificazione e quella dolciaria di ogni parte dell'Isola.

Quarantacinque anni dopo, arriva un'importante riconoscimento da parte dell'Ente Pro Loco italiane: il marchio di qualità “Sagra di eccellenza” alla Pro Loco, proprio per questo appuntamento annuale che si tiene a settembre (quest’anno dal 20 al 22) alla DomusArT, ex casa Angioni.

«Un sogno che si avvera»

La consegna del marchio sarà a marzo 2026 alla Camera dei Deputati. La presidente dell'associazione, Anna Chiara Loi, esprime felicità: «È un sogno che si avvera, dimostra l'importanza del lavoro di squadra, svolto con responsabilità, passione e umiltà». I primissimi anni la mostra si svolgeva in locali presi in prestito, senza teche o vetrine, limitata al territorio di Quartucciu e Selargius.

In un'occasione, si è tenuta nei locali della chiesa di Sant'Antonio. Grazie al successo ottenuto sin da subito, si è espansa e oggi coinvolge tutte le province sarde, con una sessantina di paesi rappresentati, da nord a sud, ognuno dei quali espone pani e dolci tipici della propria zona, preparati da abili artigiani e esperti panificatori.

Le varie tipologie

«Nella mostra sono esposti circa 40 chili di pane, da quello quotidiano a quello cerimoniale», spiega Loi. Ecco quindi che si può trovare il classico civraxiu, fatto con lievito naturale, ma anche quelli per cerimonie come cresime, battesimi e matrimoni: fra tutti spicca “su coccoi pintau”, pane a pasta dura molto pregiato perché lavorato pazientemente e decorato con intagli particolari, fatto con semola di grano duro. Tra le tipologie esposte vi è anche il “pane per i morti”, che viene preparato in occasione delle festività di novembre e può rappresentare santi o figure legate ai defunti. «Ospitiamo sia pane fatti in casa che quello fornito dai fornai, anche nelle varianti integrali o di segale», prosegue Loi, «l'arte della panificazione è ancora molto sentita in molti paesi sardi, nonostante i cambiamenti nei metodi di cottura, che ora avvengono spesso in forni elettrici domestici anziché in quelli a legna. I pani lavorati sono realizzati a mano da artigiane, sia quartuccesi che di fuori». E poi i dolci, circa una settantina di chili esposti, da quelli più semplici come ciambelle, piricchittus, pardule, eccetera, a quelli elaborati di mandorle come is candelaus, amaretti, gateau e quant’altro, preparati a seconda di eventi particolari quali battesimi, matrimoni e per la ricorrenza dei defunti.

Particolare menzione va ai ”Drucis de scroccia”, dolci fatti con pasta di mandorle, avvolti in un guscio di zucchero a velo lavorato e poi modellati in stampi di legno per ottenere forme di uccelli, fiori o altre figure. Per questi ultimi dolci, la Pro Loco quartuccece nel 2020 è entrata nell'elenco dei Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali).

«Servono giovani»

La mostra prevede degustazioni, compresi i vini da dessert e vengono coinvolti gli studenti delle scuole. «Ringrazio l’amministrazione comunale e i nostri collaboratori, senza loro non saremmo arrivati a questo risultato». Loi conclude con un appello ai giovani: «La Pro Loco ha bisogno di voi, ormai siamo in là con l’età e ci vuole un ricambio generazionale». L’assessora alla Cultura e Turismo Elisabetta Contini aggiunge: «L'aspetto principale di questa mostra è far conoscere agli altri quella che era l'arte del pane e del dolce in Sardegna, che oggi si sta dimenticando perché le nuove generazioni non sembrano avere un legame con la cultura del passato. La nostra amministrazione, supportando la Pro Loco, vuole far conoscere e custodire i sapori e saperi di una volta. Siamo fieri del riconoscimento ottenuto perché non è solo una mostra di pani e dolci, ma è arte».

