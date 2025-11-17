La mostra del libro? Un affare

Hanno lavorato tutti nel territorio: alberghi, B&b, ristoranti, pizzerie, bar e le attività di contorno. La XXIII edizione della mostra regionale del libro edito in Sardegna (col tema La Cura) si è rivelata un successo non solo dal punto di vista culturale, ma anche da quello economico. Una manifestazione che per circa quattro giorni ha visto la presenza di migliaia di persone, in particolare le scolaresche (oltre 2600 alunni, insegnanti e anche familiari al seguito). Oltre ai libri, con la presenza degli editori e degli autori, ci sono state una serie di manifestazioni di contorno, che si sono svolte nei padiglioni Filigosa e Tamuli del Centro servizi culturali, nella biblioteca comunale, nelle scuole e al Cineteatro Costantino. La prossima edizione si farà? È la domanda ricorrente in questi giorni. Il sindaco Riccardo Uda risponde senza esitazione: «La XXIV edizione è già in cantiere. Se non ci finanzia la Regione, andiamo avanti lo stesso. Costi quel che costi».

Il Comune

Molto soddisfatti il primo cittadino e l’assessora alla Cultura Fabiana Cugusi, che nella serata conclusiva, dal palco del Padiglione Filigosa, hanno ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento, e in particolare Roberta Balestrucci, coordinatrice della Mostra per conto del Centro servizi culturali. «È stato faticoso - dice la Balestrucci -ma ne è valsa veramente la pena». Gli amministratori hanno inoltre sottolineato l'importanza della scelta di coinvolgere tutte le attività commerciali di Macomer. Ovunque si è registrato il pienone, soprattutto al Cineteatro Costantino, con i suoi circa 400 posti tutti occupati, per gli incontri con Teresa Manes e Vincenzo Schettini, e al Padiglione Filigosa per Pablo Trincia e per il trio I Terconauti (formato dai fratelli Damiano e Margherita Tercon e da Philipp Carboni). Molto partecipato è stato anche l’incontro al Padiglione Tamuli con il professor Marco Guicciardi dell’università di Cagliari, che si è concentrato sul diritto allo star bene.

Istruzione

In crescita la partecipazione ai laboratori destinati alle scuole: circa 2500 gli studenti coinvolti, provenienti da diversi istituti isolani. L’incremento è frutto della decisione dell’amministrazione comunale di dare la possibilità alle scuole di ogni ordine e grado di tutta la regione di aderire.

