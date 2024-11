La mostra del libro si apre nel ricordo di Luca Demontis 

La XXII edizione della mostra del libro edito in Sardegna avrà oggi un’anteprima, alle 18.30, al cineteatro Costantino, con “Parole e pensieri”, per ricordare Luca Demontis, lo studioso di Macomer scomparso prematuramente la primavera scorsa. L’incontro al Costantino sarà occasione per presentare il libro di Demontis, “Il legno della storia. Isaiah Berlin e le scienze sociali”, pubblicato postumo da Rubbettino e dedicato al grande filosofo lettone naturalizzato britannico. All'incontro interverranno i professori Giuliano Albarani, Guillermo Graíño Ferrer e Sandro Passavanti. L'evento sarà moderato dal giornalista Gianluca Atzori. In chiusura, ci sarà l'omaggio musicale curato da Stefania Secci e Francesca Puddu.

In programma, sempre oggi, ma alle 17, l’inaugurazione delle 6 mostre allestite negli spazi espositivi dell’Ex Alas, di Casa Attene, del Teatro Costantino e della biblioteca comunale, ispirate al tema di questa edizione, Sardegna AlterNativa, che è un omaggio all'altro in un'ottica di integrazione e solidarietà, ma anche alla gente di Sardegna e all'unità della sua terra. La rassegna, che proseguirà fino a domenica, è organizzata dal Comune con il coordinamento del Centro servizi culturali e la partecipazione della biblioteca comunale e dell’Unione Comuni Marghine, col contributo della Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA