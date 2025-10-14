La mossa di Lecornu: stop alla riforma delle pensioni 

PARIGI. Sébastien Lecornu cambia gioco, e dopo aver fallito il primo tentativo, si appresta ad aggiudicarsi la rivincita: il premier, versione 2, ha accolto la richiesta principale dei socialisti, la sospensione della riforma delle pensioni, conquistando la loro “non sfiducia”. Domani si voterà sulle mozioni che vogliono affossare il governo: quella del Rassemblement National (Rn), che sarà sicuramente bocciata perché nessuno della gauche la voterà, e quella de La France Insoumise (Lfi), che invece raccoglierà anche i voti del partito di Marine Le Pen. Se i 69 deputati socialisti manterranno la compattezza mostrata ieri in aula e non sfiduceranno il governo, il Lecornu 2 resterà in piedi, anche se soltanto con una ventina di voti di margine. Restano sfumati anche i voti dei Républicains.

Il premier, fedelissimo macroniano, ha mostrato determinazione e chiarezza in aula, alzando i toni quando necessario (con la deputata Lfi Mathilde Panot che ha accusato la Francia di complicità in genocidio con Israele) ma mantenendo per lo più un atteggiamento preciso e pacato. E varando anche il mantra che ha dominato il suo discorso: «Il governo proporrà, noi discuteremo, voi voterete». Un ritornello ripetuto almeno una decina di volte per marcare il suo territorio, sottolineare che adesso tutto cambia e che il verticismo macroniano è ormai un ricordo.

