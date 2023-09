La morte in carcere: «Giustizia per Erik» 

L’autopsia, disposta sul corpo di Erik Masala – il 26enne di Sant’Elia trovato morto in una cella del carcere di Bancali – non aveva fatto emergere nessun segno di violenza e nessuna influenza esterna che potesse averne provocato il decesso. E nonostante per la Procura di Sassari si sia trattato di un gesto volontario, nel quartiere cagliaritano si continua a chiedere che la verità venga a galla. Lo fanno i familiari più stretti, lo fa la compagna e lo fanno i tanti amici del giovane.

Così, dopo il giorno del grande dolore con la celebrazione del funerale venerdì pomeriggio, sui social sono le persone più vicine a Erik a rilanciare dubbi su quanto accaduto al loro caro. Lo ha fatto la compagna, mamma della loro piccola bimba, chiedendo di verificare i tratti in comune con un’altra vicenda avvenuta nel 2014 sempre nel carcere di Bancali. «Ditemi se Erik deve avere giustizia», scrive disperata la giovane, così come fa la famiglia di Masala. «Sembra la stessa identica storia del nostro Erik», evidenziano riportando la notizia della morte di un detenuto, nove anni fa, nel penitenziario sassarese. «La nostra famiglia vuole giustizia». E non si arrenderà. (m. v.)

