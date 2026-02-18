La morte di una novantaseienne è un giallo 

I carabinieri del Nucleo investigativo con le maschere sul viso e le tute bianche, il corpo senza vita di una novantaseienne portato all’ospedale Brotzu a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’autopsia fissata per questa mattina, un fitto riserbo investigativo, i vicini di casa senza parole: è un giallo la morte di una anziana donna, Antonietta Piras, di Villasor, che viveva sola nella sua abitazione in via Sivilleri 27, pieno centro storico.

Il dubbio

Il sospetto mette i brividi in un paese dove la criminalità è praticamente assente: potrebbe essere stata uccisa. Il condizionale è d’obbligo, se ne saprà di più dopo l’autopsia. Quel che preoccupa gli inquirenti è la casa trovata a soqquadro. Ma c’è anche da dire che la donna aveva problemi di salute, comunque non gravi e compatibili con l’età avanzata. Da qui la necessità di fare assoluta chiarezza su quanto accaduto in pieno centro a Villasor. Nessuna pista viene esclusa, si indaga a 360 gradi, è la solita frase utilizzata in queste circostanze che calza a pennello per il giallo di Villasor.

Gli inquirenti sarebbero stati avvisati da una nipote che – preoccupata perché la zia non rispondeva né al telefono né al citofono - è entrata in casa e ha trovato la donna senza vita, nell’andito vicino alla porta di ingresso. Immediato l’allarme ai carabinieri, arrivati in forze attorno alle 17 di ieri pomeriggio dalla Compagnia di Sanluri, al comando del maggiore Nadia Gioviale, e dal Nucleo operativo della Compagnia di Cagliari di via Nuoro.

L’indagine

I rilievi sono andati avanti per diverse ore e proseguiranno stamattina quando a Villasor arriveranno anche i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche. Un rispettoso silenzio ha accompagnato i militari dell’Arma: in un paese come Villasor tra vicini ci si conosce tutti e si privilegia la massima discrezione quando i contorni della vicenda sono ancora nebulosi come in questo caso.

Chi era

Antonietta Piras era originaria di Ussana, si era sposata non più giovanissima con Faustino Follesa, un uomo mite che si è ingegnato tutta la vita per andare avanti: aggiustava scarpe, biciclette, mobili, lavorava in campagna, non aveva mai fatto mancare niente alla famiglia che purtroppo non si è mai allargata, quei figli tanto desiderati non sono mai arrivati. Antonietta l’ha sempre supportato, sino al 2002, quando Faustino è morto. Lei non è voluta tornare a Ussana, dove abitano ancora diversi parenti: era rimasta a Villasor, circondata dall’amicizia di tante persone che le volevano bene e dall’affetto dei nipoti che andavano a trovarla.

Certo, la salute di Maria Antonietta Piras non era più di ferro. I vicini raccontano che più volte qualcuno l’aveva aiutata per le faccende domestiche, che l’equilibrio e la lucidità non erano più quelle di una volta. Ma tutti la ricordano comunque ancora attiva: faceva la spesa, cucinava, era una arzilla novantaseienne ancora autosufficiente.Per questo la sua morte ha assunto i contorni di un giallo e non viene esclusa nessuna pista. È presto e ci sono pochi elementi per inquadrarlo come un omicidio, è ancora presto e ci sono pochi elementi per escluderlo. Da qui la decisione della Procura della Repubblica di fare piena luce sulla vicenda che ha scosso Villasor.

RIPRODUZIONE RISERVATA