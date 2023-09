«La morte di un figlio, un ergastolo del dolore Tanti incidenti evitabili» 

«La morte di un figlio condanna a un ergastolo del dolore. Ciò che posso fare per lenire la mia sofferenza è battermi per evitare che tragedie come queste si ripetano».

Valter Zara ha 74 anni e una vita segnata dalla morte, a 31 anni, del figlio Antonello, travolto e ucciso da un suv a Porto Cervo mentre con uno scooter rientrava nel suo residence. La Bmw che lo colpì aveva invaso la corsia opposta.

Più severità

Era il 7 agosto del 2008 e non è passato un giorno in cui quest’uomo non abbia lottato per cambiare qualcosa. È anche grazie alle sue battaglie, condotte assieme all’avvocato-senatore Luigi Cucca, che nel 2016 è stato inserito nel codice penale l’articolo 589 bis che ha introdotto il reato di omicidio stradale (“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”).

«Ora bisogna modificarla, quella legge, e chi provoca gli incidenti a mio avviso deve essere punito più severamente. L’uomo che ha ucciso mio figlio è stato condannato a un anno con la condizionale, 18 mesi di sospensione della patente e 130 euro di multa. Non gli fecero nemmeno l’alcoltest. Invece a chi guida ad alta velocità, o dopo aver bevuto troppo o aver assunto droghe e causa la morte di altre persone la patente, deve essere ritirata a vita, o per almeno dieci anni. I giudici devono essere severi, non tolleranti. A chi giudica non mi stancherò mai di dire, senza augurare nulla, che si dovrebbe provare la morte di un figlio per capire quanta sofferenza generano questi incidenti. Una sofferenza che non finisce mai, anche se in certi momenti si può attenuare. Io dopo la morte di Antonello ho smesso di lavorare. Mi ero trasferito a Verona, vendevo auto di lusso, facevo molto bene il mio mestiere. Ma non sono stato più in grado di farlo. Da allora ho un’altra missione: incontrare politici, partecipare a trasmissioni televisive per cambiare le cose, parlare».

Viale Marconi

«Quando ho letto dell’incidente di viale Marconi, quattro giovani vite spezzate, ho pensato a quelle famiglie che saranno condannate all’ergastolo del dolore come me. E mi sono detto che servono più barriere anti-velocità, più dossi, più stop, più campagne di prevenzione, che devono essere martellanti e non estemporanee. Vorrei incontrare il sindaco Truzzu e parlargli, dargli qualche suggerimento. Mi chiedo anche perché quelle due povere ragazze non hanno trovato un taxi e sono dovute salire in quell’auto. Bisogna agire, non voltarsi dall’altra parte, non pensare che è un problema di qualcun altro. Anche ai genitori dico: siate severi con i ragazzi su alcol e telefonini, fate loro il lavaggio del cervello, esercitate più controllo, parlatene».

«Ogni anno in Italia muoiono 3.200 persone di incidente stradale. E ci sono 3.200 padri, 3.200 madri, 3.200 fratelli o sorelle e un’infinità di parenti e amici che pagano il prezzo della sofferenza. Vede, me non fa piacere girare il coltello sulla mia piaga, ma non riesco a stare zitto. A breve incontrerò il Papa, vedrò Matteo Salvini e Giorgia Meloni e spero che cambino qualcosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA