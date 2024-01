«La morte di Riva, un grande dolore» 

Capelli rossi, occhi cerulei. Da giovane lo chiamavano il Normanno. Siciliano di nascita, si sente anche sardo. Ma non dimentica cannoli e arancini. Dallo scorso ottobre è responsabile della Comunità dei Mercedari di Cagliari ed è alla guida della parrocchia più importante. Bonaria, con i suoi otto secoli di storia e una devozione che non conosce confini.

Padre Eugenio Caramia, 63 anni, non ama i riflettori. «Non mi aspettavo questa nomina», rivela, «ma noi Mercedari viviamo con le valigie pronte. La nostra è una condizione liquida». Parroco ad Alghero dal 2006 al 2012, era già stato a Cagliari «come effettivo» tra il 2003 e il 2006. Il ritorno a Bonaria dal 2015 al 2016, come vicario. Poi sette anni nella sua San Cataldo. In provincia di Caltanissetta. «Con due “s”, mi raccomando, perché sbagliano tutti».

La timidezza

Il definitivo ritorno lo scorso autunno. «Sento il peso della responsabilità perché un conto è essere vicario, altro è essere parroco. Specialmente a Bonaria». Quando si è fatto frate aveva 20 anni. «Una vocazione “adulta” per l’epoca. Oggi si dice così dopo i 30». Parlare in pubblico lo imbarazza. «Già alle elementari, quando c’era la recita mi paralizzavo davanti al microfono».

Il dolore per Riva

Novembre e dicembre sono stati intensi. Poi è morto Riva. «Mi sono sentito ancora più sardo. Non ho fatto in tempo a conoscerlo. Mi sarebbe piaciuto. La voce della sua scomparsa si è sparsa subito. Eravamo a cena quando abbiamo saputo. Padre Salvatore Mura, grande tifoso, si è commosso. Anche padre Eraclio Contu, ex calciatore, ha pianto. Abbiamo pregato per lui. Questa esperienza ci ha dilatato il cuore. Mi sono sentito parte di una famiglia. Dall’altare ho visto persone in lacrime. Per me è stato un grande onore, un’emozione forte. Riva si sentiva sardo. La scelta di celebrare i funerali a Bonaria è stata significativa perché è la Patrona massima dell’Isola e lui è rimasto sardo per tutta la vita».

I numeri

La devozione è forte. «Le persone vengono a chiedere luce. Bonaria abbraccia il mondo». Il Santuario è silenzioso. In tanti vi si recano a pregare. «Un episodio mi colpì. Notai una giovane coppia. Piangevano. State bene? Padre, risposero, stavamo per lasciarci. Siamo venuti a chiedere una grazia. Abbiamo subito sentito una grande pace».I parrocchiani sono 2.800. «Ma a Bonaria approdano da ogni dove». Anche per sposarsi. «Celebriamo tanti matrimoni. A scegliere la Basilica perfino francesi ma soprattutto spagnoli». Molte le attività in particolare per i giovani, grazie all’Oratorio. Anche il Centro d’ascolto è attivissimo. Gli utenti, però, non risiedono a Bonaria, quartiere benestante. «La maggior parte sono di Sant’Elia. Chiedono buoni pasto e bombole di gas».Fondamentale la multimedialità. Il sito web ha un form per le preghiere. Le messe in streaming sono seguitissime. «Specialmente dagli ammalati». Senza dimenticare Radio Bonaria.

L’età media è alta. «Padre Tonino ha compiuto 92 anni, padre Pasquale ne ha 90. Giovannino Tolu è qui da una vita. In compenso abbiamo due giovani: John Paul che ha 28 anni e padre Anìl che ne ha 40». Obiettivi per il futuro? Per la comunità un sogno c’è: il restauro della Basilica».

