La morte di Luca Ventre, c’è un nuovo indagato  

Roma. Spunta il nome di un nuovo indagato per la vicenda della morte di Luca Ventre, il 35enne italiano morto il primo gennaio 2021 a Montevideo, in Uruguay, dopo essere entrato nell'ambasciata italiana. Nel fascicolo di inchiesta del pm, per il quale il Gip ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma, il giudice ha disposto di iscrivere anche Leonardo De Miranda: si tratta del vigilante che assieme all'ufficiale di polizia Ruben Eduardo Dos Santos Ruiz bloccò Ventre mentre tentava di entrare nell'ambasciata italiana.

Secondo quanto cristallizzato dagli inquirenti italiani finora è sempre stato Santos Ruiz a provocare nel 35enne la grave asfissia che causò l'arresto cardiaco fatale. L'uomo è accusato di omicidio preterintenzionale ma adesso andrà verificato se c'è stata anche la partecipazione attiva di De Miranda.

Recentemente la Procura di Roma aveva avanzato la richiesta di archiviazione dell'indagine, avviata in Italia, per improcedibilità, in quanto Ruiz non è mai stato presente nel territorio italiano: secondo il giudice sarebbero però stati forniti elementi sufficienti per individuarlo e attivarsi per una rogatoria internazionale. Nell'ordinanza viene inoltre chiesto di acquisire i tabulati dei telefoni in uso al personale dell'ambasciata italiana, dell'indagato e di De Miranda nelle ore in cui si sono svolti i fatti «per accertare la presenza di altri interlocutori con i soggetti che hanno preso parte all'evento».

