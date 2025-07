La morte di “Godzi”, video e testimoni 

Napoli/Madrid. La Tac e la risonanza magnetica sono state eseguite, come chiesto dalla famiglia, e al medico in pensione Giuseppe Noschese non resta che riportarsi a casa suo figlio. «Ci vorranno un paio di giorni», spiega, per avere gli esiti dei nuovi esami, ma il dato di fatto resta che Michele è morto e «nessuno ce lo potrà restituire». Pino Noschese si appresta a ritornare in Italia, a Napoli. «La salma è stata liberata, nelle prossime ore è prevista la cremazione. Poi torneremo a Napoli. Mia moglie Daniela e l’altro mio figlio Giampiero come me sono straziati», dice a consuntivo di una settimana (Michele è morto la mattina di sabato 19 luglio) che gli ha cambiato la vita.

I risultati degli esami, svolti questa volta alla presenza di un consulente di parte, dovranno avallare o meno quanto stabilito dall’autopsia, che non ha evidenziato segni di percosse, a conferma che l’operato della Guardia civil - che sabato ha arrestato il dj Godzi mentre dava in escandescenze fuori dalla sua casa di Ibiza - è stato corretto. Niente botte, solo un intervento energico su un uomo «fuori di sè», come hanno detto i testimoni, tra cui una donna intervistata dal Diario di Ibiza. «Michele si era intrufolato nel balcone del suo vicino di 82 anni e lo stava scuotendo», ha affermato, un racconto confermato da video girati dai residenti. «Non so se fosse per le droghe, ma sembrava un matto», ha aggiunto.

