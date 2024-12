«La morte di George mi ha distrutto» 

«George, il mio George, aveva problemi malgrado fosse una persona da me molto amata. Scalare quella grondaia nella notte per raggiungermi a casa è stata una follia. Vorrei che non l’avesse mai fatto, ma purtroppo non si controllava». Stefania Ruggiu, che ha vissuto il dramma della morte del suo ragazzo George Pfaffenroth, di 32 anni, tedesco residente in Svizzera e precipitato venerdì notte dalla facciata del palazzo Gariazzo di via Schiavazzi a Sant’Elia, non ha voglia di parlare, tanto meno con i cronisti: «Non voglio rischiare di dire cose che potrebbero suonare negative nei confronti di una persona sensibile, che amavo e mi ricambiava. Sono distrutta dal dolore, chiedo solo di essere lasciata in pace».

La crisi e la morte

Dopo tante ricostruzioni - alcune fin troppo fantasiose - della tragedia, Ruggiu capisce che nel passaparola popolare questa tristissima vicenda sta assumendo contorni diversi da quelli che ha in realtà, e solo per rispettare la memoria del giovane qualche parola la concede. Si scopre così che proprio venerdì, all’ora di pranzo, Stefania Ruggiu aveva telefonato ai carabinieri. Non lo dice apertamente, ma lascia intendere che Pfaffenroth, il ragazzo con il quale il popolo di via Schiavazzi la vedeva uscire in bicicletta ogni sera da quando era venuto a trovarla da Zurigo, ricambiando le visite di Ruggiu, non fosse perfettamente sereno. «Venerdì mattina ho capito che era necessario allontanarlo da casa mia fino a quando non si fosse calmato, quindi gli ho detto di tornare nel bed and breakfast che aveva prenotato». E così George ha fatto, malgrado proprio non lo volesse. «Ma poi è tornato e ha cominciato a citofonare senza sosta, chiedendo di poter rientrare a casa», ma la donna sapeva che, considerato che ancora non si era del tutto calmato, sarebbe stato un errore. «L’ho implorato di andar via per il suo bene, ma non l’ha fatto, così ho chiamato i carabinieri». La pattuglia inviata dal comandante della stazione di San Bartolomeo, il luogotenente Francesco Goriani, ha detto al giovane di andarsene e ha chiesto a Ruggiu se volesse sporgere denuncia: «Ovviamente no: George aveva bisogno di amore e di aiuto, non di un processo».

La caduta e le indagini

Ma il giovane ha resistito solo fino a notte, perché poi è tornato al palazzo Gariazzo e, di nuovo, ha iniziato a citofonare continuamente, finché non gli è venuta la peggiore delle idee: raggiungere la casa della donna scalando il malfermo tubo della grondaia. L’appartamento è al sesto piano, lui è giunto solo al quarto e poi il tubo ha divelto i tasselli e si è staccato dal muro. Il contraccolpo ha fatto precipitare al suolo il 32enne che, benché soccorso dal 118, è morto. Finora il sostituto procuratore Marco Cocco non ha richiesto l’autopsia, ma sembra probabile che lo farà presto, forse già oggi, per sapere se la vittima avesse assunto alcol o sostanze. Dati importanti per l’inchiesta, ma che poco cambiano nel dramma di Sant’Elia. Stefania Ruggiu non se ne fa una ragione: «La gente deve rendersi conto che molte persone hanno problemi e traumi e che bisogna aiutarle, non rinchiuderle in strutture. Anche un saluto la mattina può aiutare a cambiare le cose». Lei giura che ci ha provato.

RIPRODUZIONE RISERVATA