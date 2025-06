«La morte di Fabrizio lascia un grande vuoto» 

Ci sarà tutto il paese oggi alle 16.30 per dare l’ultimo saluto a Fabrizio Maccioni, deceduto dopo dieci giorni di coma in seguito alla caduta da cavallo durante la festa di san Bernardino. La commozione dell’intera comunità è interpretata dal sindaco, Donato Cau, e dall’amministrazione comunale, che si sono uniti al dolore della famiglia di Fabrizio Maccioni. «Concittadino molto amato e profondamente stimato da tutti – evidenzia Cau - che ci ha lasciato durante una delle manifestazioni più sentite e partecipate del paese, dedicate al santo patrono. Lo ricorderemo fiero, in sella al suo cavallo, testimone sincero dell’identità mogorese. Nel rivolgere ai suoi cari il nostro più sincero e commosso cordoglio, ci stringiamo a loro con affetto e partecipazione, offrendo tutto il nostro sostegno in questo momento di grande tristezza».

Struggente anche il ricordo della Pallavolo Mogoro. «Fabrizio era una presenza luminosa, sempre pronto a regalare un sorriso o una parola gentile. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso e in questo momento di grande tristezza, il nostro pensiero va a Valeria, Andrea ed Edoardo. Che possiate sentire tutto l'affetto che vi circonda e che i ricordi più belli di Fabrizio vi diano forza e pace». ( s. c. )

