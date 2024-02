«La morte di Daniele mi ha tolto il sonno» 

Quando arrivò la chiamata aveva appena chiesto il cambio. Stava poco bene. Ma prevalse il senso del dovere. «Vengo anch’io, partiamo». Era il primo febbraio di due anni fa. Il piccolo Daniele, 14 mesi, era appena stato travolto e ucciso da uno scooter mentre si trovava nel passeggino spinto dalla mamma. Manuela Vadilonga, soccorritrice del 118, fu la prima ad arrivare in via Cadello insieme alla sua squadra. «Ricordo il colore del cielo, l’aria che si respirava, gli occhi della mamma. Di incidenti ne avevo visto tanti, ma mai come quello». Fu uno choc. «Mi tolse il sonno per mesi. Piangevo. Volevo mollare tutto».

Un anno dopo

Un anno dopo, nel febbraio 2023, il destino le ha regalato quella che lei definisce «un’occasione di riscatto». Per Daniele, infatti, non aveva potuto fare niente. «Ci chiamarono per una donna di 50 anni colpita da malore. Eravamo in zona, arrivammo in 4 minuti». Un tempismo decisivo. «Era in arresto cardiaco, iniziammo le manovre e dopo un po’ ricominciò a respirare. In ospedale si riprese del tutto». Nessun danno cerebrale. «Ci siamo conosciute. Anche lei, come me, ha un figlio».

Manuela Vadilonga, 48 anni, cagliaritana, è una volontaria del soccorso da 17 anni. Caposervizio e responsabile formazione della onlus Croce d’oro, in via XXVIII Febbraio. Con l’associazione Lion training group insegna rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione. «A bordo dell’ambulanza siamo in tre: l’autista, il caposervizio (che sono io) e un soccorritore. A volte c’è un allievo. La centrale operativa riceve la chiamata dal 112 ed entro due minuti siamo a bordo». Le chiamate si susseguono. «Perché la gente non va più dal medico di base. Chiamano l’ambulanza anche per un mal di pancia». Si attende guardando la tv o allenandosi sui manichini. I turni sono: 8-14, 14-20, 20-24 e 24-8. «Nei casi gravi siamo supportati dalla medicalizzata. Fino all’elisoccorso».

L’autoprotezione

Mantenere il distacco non è facile. «La mia mente è a compartimenti stagni». Una sorta di autoprotezione. «Io ti porto vivo in ospedale, mi dico, cosa succede dopo non voglio saperlo. Mi rilasso solo quando mi dedico alle immersioni». Sì, perché Manuela è anche guida subacquea, specializzata in immersioni per portatori di handicap.

Bionda, occhi azzurri. Sangue emiliano da parte di madre. Padre sardo, vigile del fuoco in pensione. Diplomata all’Artistico, ha fatto di tutto, anche la promoter. «La mia vita è cambiata a 18 anni. Prestai servizio come bagnina a Capo Boi. Lì è nata la passione per il soccorso». Ha conosciuto il mondo del 118 tramite un amico. «Sei portata, perché non provi? Così ho iniziato. Avevo trent’anni».

La pandemia

Durante la pandemia è rimasta tre mesi senza vedere il figlio. «Lo affidai a mia sorella, temevo di contagiarlo. Adesso mi sembra un ricordo lontano. Mentre tutti se ne stavano a casa a fare pizza e biscotti, noi andavamo nelle case a portare via persone che non respiravano bene, con lo strazio dei familiari che non le avrebbero più riviste. Ricordo le code di ambulanze. Le strade deserte. C’eravamo solo noi».Manuela lancia un appello. «In caso di incidente chiamate i soccorsi, non toccate i feriti, a meno che non lo sappiate fare. I cittadini sono sempre i primi ad arrivare. Li spostano, tirano su le gambe, muovono la testa». All’arrivo dei soccorritori si giustificano con frasi del tipo «mio nonno faceva così» o «l’ho visto fare in tv». E poi ci sono quelli che filmano. «Ormai succede sempre. Mi mandano fuori di testa. La gente è malata. Dev’essere la prima a postare la foto dell’incidente su Facebook. Anziché fare video, chiamate i soccorsi!».

