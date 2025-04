La morte di Asia Loddo è un giallo 

Hanno lavorato per diverse ore, recuperando vari frammenti, cercando tragge biologiche e svolgendo una serie di attività tecniche per ricostruire l’incidente in cui ha perso la vita Asia Loddo, 16 anni di Quartu. E nei prossimi giorni verranno effettuati degli accertamenti anche sullo scooter e sui caschi indossati dalle due ragazze. Su quanto accaduto lo scorso 9 aprile, nella rampa che dalla rotatoria di Is Pontis Paris porta verso Quartu, sono scesi in campo i carabinieri del Ris di Cagliari a supporto delle indagini avviate dai militari della compagnia di Quartu. Un’attività delegata dalla pm Rossana Allieri che, appreso della tragica morte della giovane dopo tre giorni di ricovero all’ospedale Brotzu, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale contro ignoti. Dal racconto di un testimone, lo scooter su cui viaggiavano Asia e un’amica diciottenne (che, sempre secondo le prime informazioni raccolte, si trovava alla guida e che ha riportato delle ferite non gravi, venendo ricoverata al Policlinico di Monserrato) avrebbe sbandato, finendo contro il guardrail. Ma subito dopo l’incidente, per una questione di competenze territoriali, nessuno ha svolto i rilievi. Anche su questo la Procura vuole vederci chiaro.

La dinamica

Sull’incidente dello scorso 9 aprile si è partiti in forte ritardo e dunque il lavoro non è dei più facili. La sera dello schianto – Asia Loddo e l’amica sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate in ospedale – una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari ha raggiunto la zona, occupandosi solo della viabilità perché il sinistro era avvenuto in territorio di un altro Comune, quello di Quartucciu che però, visto l’orario, non aveva personale della Municipale al lavoro. E non è intervenuta nessun’altra forza di polizia per effettuare i rilievi. Intanto lo scooter è stato recuperato dai familiari delle ragazze e portato via. La prima ricostruzione, sulla base delle testimonianze raccolte a distanza di giorni dall’incidente, è che lo scooter avrebbe fatto tutto da solo e che alla guida c’era la diciottenne. Elementi che devono però trovare ulteriori conferme. Non solo. C’è da verificare se le condizioni della strada possano aver influito sull’incidente, così come la presenza di vegetazione ai lati del tratto della rampa che porta verso Quartu.

Le tracce

Ieri gli specialisti dei Ris hanno recuperato dei frammenti e individuato alcuni segni che possono essere utili per ricostruire l’incidente. Sono state utilizzate le principali tecnologie che serviranno a riprodurre la strada e la possibile dinamica dello schianto, oltre alle strumentazioni per il prelievo di tracce biologiche. Poi verranno svolti gli esami anche sullo scooter e sui caschi. Un’attività che si aggiunge a quella avviata dai colleghi della compagnia di Quartu, presenti ieri mattina nella zona dei rilievi. Per consentire un lavoro in sicurezza, gli agenti della Polizia Locale di Quartucciu hanno gestito la viabilità: la chiusura della rampa ha causato disagi al traffico, con rallentamenti anche in viale Marconi, verso Quartu.

Il giallo

Le indagini dei carabinieri dovranno anche verificare alcune voci sul fatto che le due ragazze si stessero allontanando da qualcuno. Una versione che per ora non avrebbe trovato elementi ma che non può essere trascurata così come quella di uno zaino sparito e ancora non ritrovato. Si stanno comunque recuperando i filmati di una telecamera presente prima della rotatoria di Is Pontis Paris, nel tratto cagliaritano di viale Marconi, per visualizzare il passaggio dello scooter delle due ragazze. Sarà decisivo anche il racconto che farà la diciottenne sopravvissuta all’incidente.

