La morte di Antonella è un mistero 

Ischia. Ecchimosi sul corpo e vicino a lei, forse in mano, una lattina o bottiglia di liquido antigelo per automobili. È su questi elementi - in attesa dell’autopsia - che si concentrano in queste ore le indagini sulla morte di Antonella Di Massa, la 51enne di Ischia che si era allontanata da casa il 17 febbraio ed è stata trovata senza vita mercoledì dagli inviati di “Chi l’ha visto?” in un terreno incolto, a circa trecento metri da dove aveva lasciato la sua auto.

Disposta l’autopsia

Il corpo della donna, sposata e madre di due figlie, non presentava segni apparenti di violenza. Il medico legale avrebbe tuttavia rilevato delle ecchimosi: potrebbero essere frutto sia di una caduta che di percosse, sarà appunto l’autopsia disposta dalla procura di Napoli a stabilirlo. Per ora restano dubbi ed incongruenze: nessuna ipotesi viene esclusa, si limitano a ripetere gli inquirenti. L’ipotesi che Antonella Di Massa si sia suicidata resta al momento quella privilegiata, anche se molti aspetti della vicenda rendono compatibile il quadro anche con l’omicidio. Per venire a capo del giallo le forze dell’ordine, coordinate dal sostituto procuratore di Napoli Gloria Sanseverino, stanno continuando a svolgere indagini e sopralluoghi a 360 gradi. Si cerca, soprattutto, di ricostruire cosa è avvenuto da quel 17 febbraio, quando la donna è scomparsa.

Le ricerche inutili

Secondo un primo esame del corpo, la donna sarebbe morta non più di 24 ore prima del ritrovamento: dove si è nascosta mentre decine di persone la cercavano e come ha fatto a sfuggire alle ricerche condotte con tutti gli strumenti e le tecniche disponibili? Il cadavere è stato trovato da “Chi l’ha visto?” a poca distanza dalla sua auto, in un terreno incolto che si affaccia su una strada che conduce a diverse case e fondi agricoli, molto frequentata e dove le forze dell’ordine erano già passate a cercarla, anche con l’aiuto dei cani molecolari. Antonella era stata vista da due testimoni il giorno della scomparsa proprio nella zona dove poi il corpo è stato trovato, ed era stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza all’ingresso della stradina.

Testimone inventato

Attorno a quel parcheggio si erano concentrate le operazioni di ricerca, andate avanti per diversi giorni con molti uomini e mezzi e poi sospese all’inizio di questa settimana. Accanto al cadavere c’erano la bottiglia di antigelo e, sotto al corpo, un sacco di plastica nero: due elementi che potrebbero rafforzare l’ipotesi che la donna si sia tolta la vita ingerendo quel liquido. La parte rimasta nella bottiglia è stata portata in laboratorio per essere analizzata. Smentita, infine, la notizia secondo cui il proprietario del terreno in cui è stato ritrovato il cadavere non avrebbe notato nulla di strano il giorno dopo la scomparsa di Antonella: l’uomo ha 93 anni, è ammalato e non frequenta la proprietà da anni.

