La morte del ranger non collegata all’attività sul rogo 

Il quadro clinico emerso sarebbe apparso complesso, ma nessun elemento che possa ricondursi a intossicazione e all’attività per domare l’incendio. E in ogni caso sono necessari ulteriori accertamenti istologici per aiutare a delineare meglio la situazione. Sono alcuni elementi emersi dall’autopsia sulla salma di Pietro Cabras, l’agente forestale di 28 anni, deceduto martedì notte all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’esame è stato effettuato ieri dal medico legale Roberto Demontis. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per capire esattamente cosa sia accaduto lunedì pomeriggio.

Il giovane oristanese prestava servizio alla stazione forestale di Cuglieri, era stato assunto circa un anno fa. Da qualche giorno era impegnato nella base antincendio di Fenosu nel Gruppo di analisi e uso del fuoco: un reparto individuato tra gli operatori più esperti nella lotta agli incendi che hanno svolto un percorso addestrativo specifico.

Pietro Cabras qualche giorno fa era impegnato con i colleghi in un intervento per domare un rogo, operazioni non particolarmente impegnativo. Le fiamme erano scoppiate nelle campagne fra Palmas Arborea e Tiria. Al termine dell’intervento il giovane era stato colto da un malore e successivamente soccorso per essere trasportato in elicottero all’ospedale di Cagliari. Per oltre una giornata è rimasto ricoverato in prognosi riservata e martedì notte ha cessato di vivere.

Oggi l’allestimento della camera ardente alla base di Fenosu.

