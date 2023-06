La morte del fumettista è un mistero 

Un cadavere in acqua a pochi metri dal bagnasciuga sul litorale del Margine Rosso. A lanciare l’allarme sono state alcune persone che stavano trascorrendo le prime ore della notte vicino alla spiaggia e hanno avvistato il corpo di Graziano Origa, illustratore e autore di fumetti originario di Dolianova. Il settantenne, dopo una vita in giro per il mondo, era tornato a vivere in Sardegna, sul litorale quartese. Nei prossimi giorni avrebbe partecipato a un festival letterario in programma in città. L’allarme è scattato nel cuore della notte tra sabato e domenica, con telefonate al 118 e alla Capitaneria di porto: il corpo è stato recuperato e adagiato sulla sabbia per i primi accertamenti medico legali. La salma è stata poi trasferita al cimitero di San Michele, a Cagliari. Il medico legale non avrebbe riscontrato alcuna ferita, nessun segno di violenza sull’uomo, probabilmente finito in acqua qualche ora prima. Per oggi è prevista una nuova più approfondita perizia e se necessaria, anche l’autopsia. Tutto questo ovviamente per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e la causa della morte di Origa.

Le incognite

Una disgrazia? Oggi se ne saprà sicuramente di più. Nessuna segnalazione è arrivata a carabinieri e polizia prima del ritrovamento del corpo. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto: il pensionato potrebbe essere morto per annegamento. Non è da escludere che sia stato trascinato in mare da qualche onda mentre si trovava in spiaggia. Ma come detto, le indagini non sono finite visto che il magistrato ha disposto nuovi accertamenti che potrebbero essere effettuati nella mattinata di oggi.In merito il riserbo è totale. Nessuno aveva fatto denuncia di scomparsa. Da capire come l’uomo sia arrivato sul litorale di Quartu o se invece sia finito in acqua altrove con le onde che potrebbero averlo spinto sino al Margine rosso dove è stato fatto il rinvenimento.

La storia

Origa, fumettista di fama internazionale – ha vissuto a New York dove ha collaborato con Andy Warhol e Keith Haring, come ricorda Wikipedia – ha esordito come giornalista sulle pagine dell’Unione Sarda negli anni Settanta.

Poco dopo fondò lo “StudiOriga” insieme a un gruppo di giovani fumettisti: Corrado Roi, Fabio Civitelli e Enea Riboldi, che diventeranno in seguito i disegnatori di Dylan Dog e Tex Willer.

