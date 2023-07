La morsa di Cerbero, 40 gradi a Samugheo Tregua nel weekend 

Aspettiamo il weekend, se vogliamo fare due o tre respiri (e non di più, non abituiamoci): sarà relativamente mite, anche con cinque o sei gradi in meno, pur partendo dai 40 e più di questi giorni. Ma poi, giusto per rovinarci la festa, ripresentiamoci al massimo della forma possibile al lunedì, perché ricomincia la solfa: caldo, umidità snervante e sabbia del Sahara che riprenderà a danzare nelle goccioline che si trovano in quota. E che, se mai dovesse piovere - e non è previsto - renderebbe uniforme il parco-auto dei sardi: tutte beige, cioè il colore del fango, come sempre accade quanto l’anticiclone ci arriva dal Nordafrica.

Termometri “impazziti”

È dura, in questo luglio, tirare avanti con una situazione meteorologica disperatamente afosa, come avviene sempre un po’ di più ad ogni anno che passa. Il problema sono gas serra e affini, il cambiamento climatico che arroventa sempre più le graticole estive, al punto da far entrare in crisi anche i motori delle pompe di calore. Ieri nell’Isola la più calda è stata Samugheo con 40 gradi, con Villanova Tulo a 39,9, Villamassargia 39,8, Guspini 39,4, Villa Verde 39,3 e Asuni 39,1. Temperature roventi, accompagnate da alti tassi di umidità che aumentano quelle percepite. Per quanto riguarda i capoluoghi ha “vinto” Sassari con 34,6 gradi, poi Nuoro 31,2, Oristano 30,8 e Cagliari 27,6.

Anticiclone africano

Il flagello, però, sta per prendersi una breve pausa, come spiega il luogotenente Marco Ariu, dell’Ufficio meteo della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu: «Attualmente il vastissimo campo di alta pressione», quello battezzato “Cerbero” e in effetti questo clima è mostruoso, «dal Mediterraneo si estende fino alla Scandinavia. Da stasera, ma non ancora sulla Sardegna, comincia a cedere il passo a una vasta area ciclonica che arriva dal Nord Atlantico, e che attualmente si trova sull’Islanda». Da oggi, le prime avvisaglie fresche del ciclone si avvertiranno nel Nord Italia, mentre per noi sardi l’appuntamento è in agenda per venerdì, fino a domenica. «Nel weekend», prosegue il luogotenente Ariu, «aspettiamoci cinque o sei gradi in meno rispetto ai quaranta è più che stiamo però vivendo solo nelle zone interne, perché in quelle costiere abbiamo la mitigazione delle brezze».

Il caldo continua

Qualche avvisaglia di area più fresca (o meglio, non rovente) potrebbe avvertirlo chi è nel nord dell’Isola, fermo restando che «fino a venerdì avremo sulla Sardegna una prevalenza di cielo sereno», riassume il luogotenente dell’Aeronautica militare, «tranne qualche nube medio-alta nel centro-nord. Sempre nel weekend, il meteorologo non esclude qualche pioggia, ma niente di che: breve, per niente intensa, più verosimilmente di acqua e non di fango. «Questo», spiega Ariu, «potrebbe essere l’effetto dello scontro fra correnti: quelle calde e umide africane e le altre, più fresche, dal nord Atlantico. Queste modeste precipitazioni», riassume, «sono più probabili nella Sardegna settentrionale, particolarmente in Gallura».

Meglio lungo le coste

In attesa di essere schiacciati tra ciclone e anticlone, continuiamo a boccheggiare soprattutto nelle località dell’interno, visto che le brezze un po’ ci salvano lungo le coste: «Infatti viaggiano sui 30 gradi», conclude Ariu, «anche se, a causa dell’umidità, ne abbiamo percepiti di più». E luglio minaccia di continuare così fino a fine mese, comunque oltre il 20. Si salvi chi può.

