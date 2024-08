«La moratoria non sta fermando nulla» 

L’assalto alla Sardegna continua. A passo di carica. Come un caterpillar sulla moratoria regionale. Ci sono le carte. Tutte. Basta andare nella sezione “Avvisi al pubblico” del Mase, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Dal 3 luglio, giorno in cui il Consiglio ha approvato la legge 5, si registra l’avanzamento di 53 progetti, per oltre 2,5 gigawatt di potenza installabile.

L’allarme

«Scusate, la sorpresa dove sta?». Al telefono lo dice Michele Zuddas, l’avvocato di Pratobello 24. «Si sapeva che la legge 5 non avrebbe fermato le autorizzazioni». Sulla stessa linea il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu: «Da subito avevamo salutato con favore la moratoria. Ma doveva servire per prendere tempo, in attesa della legge urbanistica con la quale blindare la Sardegna dall’assalto speculativo».

Il quadro

Gli avvisi sul sito del Mase «sono riferiti alle procedure di Via». Annunciano cioè l’inizio delle valutazioni di impatto ambientale. In caso di conclusione positiva, le società proponenti ottengono il provvedimento di compatibilità, tassello che precede l’ottenimento dell’autorizzazione unica, quindi il via libera ai progetti. «Per salvare l’Isola basta che Todde faccia propria la legge urbanistica, rispettando la volontà dei sardi, e il Consiglio l’approvi – sottolinea Zuddas -. Solo così si possono fermare i procedimenti autorizzativi. Il resto sono palliativi in linea con quanto stabilito prima dal decreto Draghi e poi da quello di Pichetto Fratin, che ha assegnato alla Sardegna la quota abnorme dei 6,2 gigawatt».

L’appello

Nell’ottica di una trattativa con la Regione, Giuliano Urgeghe, uno dei delegati del Coordinamento dei comitati, tenta un’apertura. «La Giunta Todde ha avviato il dialogo con i movimenti civici e le associazioni, come mai era successo prima. Vogliamo dare il nostro contributo e confidiamo nel lavoro dell'assessorato all'Urbanistica perché si possa arrivare a quantificare il massimo dei gigawatt accettabili dalla Sardegna: a nostro avviso non arrivano a 6,2, specie in assenza di un’analisi dei fabbisogni». Certo, le autorizzazioni che passano dal ministero vanno avanti, è innegabile.

Fronte sardo

Presumibilmente sta succedendo lo stesso con i progetti sotto i 30 megawatt, la cui procedura di Via spetta alla Regione e non al Mase. Ma dagli uffici sardi non arrivano numeri complessivi per misurare la “temperatura” dell’assalto. Alla Giunta si rivolge pure la onlus Amici della terra: «Nell’individuare le aree idonee è di cruciale importanza dare priorità a capannoni industriali e parcheggi – scrive la presidente Monica Tommasi -. Sulle aree non idonee auspichiamo la delimitazione di una congrua estensione». Intanto il comitato “Quartu No Tyrrhenian Link” annuncia di «sostenere la raccolta di firme per la Pratobello 24, uno strumento utile alla nostra lotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA