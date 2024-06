La moratoria in Aula accende lo scontro: «Tardiva e inefficace» 

La moratoria contro l’eolico prima di tutto. Anche delle Province. Così hanno deciso i capigruppo e mercoledì così avverrà in Aula. Dopo schermaglie e mediazioni, il disegno di legge 15 sulle “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” potrà ambire al rango di norma. L’opposizione annuncia emendamenti.

Le grandi manovre

Il relatore di maggioranza sarà il pentastellato Roberto Li Gioi: «La legge ha natura transitoria e di salvaguardia», argomenta Li Gioi, presidente della commissione Ambiente e Urbanistica. «Ci prendiamo 18 mesi in cui, a parte alcune eccezioni, è bloccata la realizzazione di tutti i nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili». Nel frattempo che cosa accadrà? «In primo luogo sarà la Regione a individuare le aree idonee. Poi provvederemo all’aggiornamento, adeguamento e completamento del Ppr, estendendolo alle aree interne. Nel parere che ci ha inviato l’altro ieri, ce lo chiede anche il Cal, il Comitato delle autonomie locali. Dicendo che i territori delle aree interne sono quelli più fragili e, quindi, “esposti alla famelica espropriazione da parte di operatori economici e finanziari privi di qualsiasi scrupolo e trasparenza”. È la dimostrazione che la Giunta è sulla strada giusta». Per Li Gioi c’è un altro obiettivo che l’Esecutivo può darsi nei diciotto mesi di time out : «Dobbiamo aggiornare il Pears, il Piano energetico ambientale della regione sarda». Il Pd, per voce del capogruppo Roberto Deriu, avverte: «Il dl è stato concordato a maggioranza con la linea di approvarla. Non dobbiamo correre, deve esserci un discorso teso ad avere la legge migliore possibile».

L’opposizione

Critico il centrodestra: «Dagli annunci roboanti di aprile siamo arrivati a giugno con il dl 15 originario del tutto modificato, a conferma di quanto diceva l'opposizione, ovvero che era un provvedimento di sola propaganda», dice Fausto Piga (FdI). «Tra l'altro, la maggioranza intendeva aspettare ancora prima di iniziare la discussione in Aula, mettendo come priorità le Province. Solo grazie all'azione dell'opposizione è stato modificato l'ordine del giorno e mercoledì si inizierà a parlare di moratoria, dopo tre mesi di attesa in cui la maggioranza Todde ha cambiato idea ogni giorno». Duro il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «A quattro mesi dalle elezioni siamo al punto di partenza e la Giunta Todde non ha fatto nulla per bloccare la speculazione», osserva. «Serve il coraggio di opporsi e la forza di proporre un’alternativa che possa permettere una transizione energetica rispettosa della nostra terra. Il dl non è ancora arrivato in Aula, ma i limiti sono già evidenti: rischia causare l’avvio di azioni risarcitorie nei confronti della Regione senza produrre alcun effetto concreto nella lotta alla speculazione. Speravamo di poterci lavorare da prima ma, evidentemente, i tempi di azione questa maggioranza non sono quelli di cui la Sardegna avrebbe bisogno. Ora andremo in Aula e proporremo emendamenti per cercare di dare efficacia alla norma». Per Angelo Cocciu, capogruppo di FI, «Todde deve capire che non si può presentare davanti a un ministro mostrando i muscoli, ma con un piano da approvare insieme al Governo».

I comitati

Chi chiede alla governatrice uno scatto in avanti sono i comitati: «L'unica strumentalizzazione in atto è quella che sta attuando il mondo delle imprese private nei confronti della transizione energetica». Di sicuro non ci stanno alle «parole sibilline» di Alessandra Todde, che ha chiesto «di evitare strumentalizzazioni e di usare i comitati per coprire gli interessi di qualcuno». Replica: «Invece di entrare nel merito dei nodi affrontati nell'incontro con i comitati», è scritto in una nota dei portavoce Marco Pau e Luigi Pisci, «si esprimono giudizi su di essi, mettendone in dubbio l'autonomia di giudizio. Cosa avremmo dovuto fare per difenderci se non organizzarci e chiedere l'appoggio delle amministrazioni locali, delle forze politiche, della stampa isolana?». Per i comitati restano ancora in piedi gli interrogativi posti alla governatrice, «nella massima apertura al dialogo costruttivo e trasparente». In primis: «Perché si è supinamente accolto un minimo di produzione di 6,2 Gw e non si è imposto un tetto massimo?». E poi: «Perché non si è percorsa la via di una moratoria nazionale, quale ruolo deve avere il metano e che senso può avere un'anacronistica ed estesa metanizzazione?». E ancora: «Come si risponde all'abnorme richiesta di connessioni, 809, per una potenza di 57,67 Gw. Infine chiediamo chiarezza sull'eolico offshore». In sostanza, «il decreto approvato in conferenza Stato-Regioni impone una transizione né equa né democratica né giusta. Per questo chiediamo alla Giunta un cambio di passo aprendo, se necessario, uno scontro giuridico istituzionale con Roma». Anche perché, ricorda Pisci, «dal Governo si inventeranno di sicuro qualcosa, su pressione delle aziende interessate, per velocizzare le pratiche bloccate dalla nostra protesta. Bisogna fare in fretta e blindare i beni paesaggistici come hanno fatto Toscana e Trentino».

