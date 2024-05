La moratoria anti eolico cambia le commissioni: Pd e M5S prendono tutto 

Lo schema finale premia solo i due partiti che hanno ottenuto più voti alle Regionali del 25 febbraio: il Pd, che oggi dovrebbe arrivare alla guida di quattro delle sei commissioni permanenti, e il M5S a cui resterà il controllo delle altre due. Per i Dem è prevista la presidenza dell’Autonomia con Salvatore Corrias, della Cultura con Camilla Soru, delle Attività produttive con Antonio Solinas, della Sanità con Carla Fundoni. Ai pentastellati il Bilancio con Alessandro Solinas e i Trasporti con Roberto Li Gioi. Probabilmente il Consiglio istituirà una settima commissione (speciale) che dovrebbe essere presieduta da Paola Casula di Sinistra Futura.

Questa il quadro emerso ieri dal vertice dei capigruppo di maggioranza seguito alla riunione plenaria (con anche i presidenti dell’opposizione) che ha deciso per la convocazione del Consiglio regionale venerdì alle 10. All’ordine del giorno ci saranno le dichiarazioni programmatiche della presidente della Regione Alessandra Todde. Il dibattito proseguirà martedì 14 maggio alle 16.30 per la discussione generale e potrebbe andare avanti nei giorni successivi. L’altro punto all’ordine del giorno è il rendiconto del Consiglio regionale.

Il vecchio schema

Oggi invece è in programma alle 9 l’insediamento delle commissioni permanenti e l’elezione, per ogni parlamentino, di un presidente, di un vice e di due segretari. Il Campo Largo aveva chiuso il cerchio sull’indicazione dei presidenti giorni fa, prima del via libera di Giunta al disegno di legge che vieta per diciotto mesi l’installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici non per uso autonomo. Poi però le trattative si son riaperte. Un po’ perché l’Alleanza Verdi Sinistra non era soddisfatta dal primo schema che assegnava Autonomia, Cultura e Sanità al Pd, Trasporti e Bilancio al M5S e Attività produttive a Sinistra Futura. Ma soprattutto per la sopraggiunta necessità di rivedere le indicazioni per quanto riguarda la quinta commissione dove sarà incardinato il ddl sulla moratoria, e per la quale si è preferito optare per un consigliere di un partito maggiore e con tanta esperienza (anche da presidente di commissione) alle spalle. Se Antonio Solinas (Pd) sarà nominato alla guida delle Attività produttive, dovrà dimettersi dal ruolo di questore, che in ogni caso sarà riassegnato nella seduta di venerdì, forse a Lorenzo Cozzolino di Orizzonte Comune.

Sorprende che la maggioranza sia riuscita a chiudere con una soluzione che taglia fuori tutti i partiti più piccoli, in particolare Avs che contava di arrivare alla guida della prima. A convincere tutti – o quasi, visto che in Verdi Sinistra qualche malumore resta – la proposta di Uniti con Todde, discussa anche ieri, di portare a otto le commissioni permanenti, isolando due materie come le Politiche europee e i Trasporti già comprese in due delle sei esistenti. Passare a otto significherebbe avere due presidenti in più.

Centrodestra

La corsa per le vicepresidenze è un affare interno all’opposione. Alla Sanità dovrebbe arrivare Alice Aroni (Udc), alle Attività produttive Paolo Maieli (Psd’Az), per l’Urbanistica c’è l’ipotesi Franco Mula (Alleanza Sardegna), al Bilancio approderebbe Giuseppe Talanas (FI), alla Cultura Francesca Masala di FdI. Per l’Autonomia sarebbe papabile Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) che però avrebbe rinunciato in favore dell’altro consigliere Alberto Urpi. Questi gli orientamenti in maggioranza e opposizione. Oggi si vedrà se saranno rispettati al momento di votare per l’elezione dei presidenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA