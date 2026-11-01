“La montagna produce” conquista migliaia di visitatori 

La pioggia battente non ferma l’invasione di visitatori a Desulo per la 35esima edizione de “La montagna produce”. Migliaia di presenze, nonostante gli eventi previsti ieri sera in piazza siano stati annullati.

Già da venerdì l’arrivo in paese dei primi turisti, strutture ricettive al completo da settimane. Sabato la manifestazione, promossa da Comune e Pro Loco, è entrata nel vivo con il rione di Issiria protagonista insieme alle vie Cagliari e La Marmora, fra stand dell’agroalimentare e artigianato. Successo anche per la mostra “Tesori devozionali” nella chiesa Santa Croce e per l’estemporanea di pittura “Pennellate di montagna”. E così per le premiazioni del concorso letterario “I giovani custodi della montagna” passando per la sfilata “Suoni e colori di Sardegna” fino allo spettacolo “Desulo in festa”, condotto da Giuliano Marongiu alla presenza di vari ospiti del panorama regionale e nazionale, fra cui il cantante Bobby Solo.

Ieri l’agenda degli eventi è proseguita senza intoppi fino al pomeriggio con il convegno “Vestire la Sardegna: l’abito tradizionale sardo, patrimonio di identità” e lo spettacolo dell’armonicista Moses Concas. Poi il maltempo ha costretto ad annullare (e rimandare) la sfilata e “Desulo in festa” che avrebbe dovuto chiamare sul palco di Praccia e Garage le esibizioni di Patty Pravo, Moses Concas e la Sardinia rock band prima dell’assegnazione del premio “La montagna produce”.

E se gli organizzatori, reduci da un lavoro intenso, già si attrezzano per nuove vetrine in vista delle festività natalizie, tra gli albergatori e ristoratori il bilancio è positivo. «Nonostante il maltempo - racconta Eliana Peddio dell’hotel Gennargentu - abbiamo registrato anche stavolta il tutto esaurito. Siamo grati a chi ancora una volta ci ha scelto apprezzando le nostre specialità». Sulla stessa linea Bastiano Frongia del ristorante Is Cubas: «Siamo soddisfatti, in tanti hanno deciso di fermarsi da noi. Questi eventi ci ricordano il potenziale del nostro territorio». Imponente il servizio d’ordine e la gestione del traffico con auto e pullman fino al campo sportivo e a ridosso dei tornanti in direzione Montecorte. «Peccato per la pioggia. Torneremo presto, per apprezzare le bellezze di un paese che ci ha conquistato», promette una coppia di turisti.

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