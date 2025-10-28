VaiOnline
Desulo.
29 ottobre 2025

La Montagna produce accoglienza all’ombra del Gennargentu 

Dopo il successo delle tappe di Ottana e Olzai, il viaggio di Autunno in Barbagia – prosegue a Desulo con la XXXIV edizione de “La Montagna Produce” in programma per sabato 1 e domenica 2.Al centro della due giorni, un suggestivo percorso tra artigianato, tradizioni pastorali, cultura e natura. Tra le vie del rione di Asuai, spazio ad esposizioni, degustazioni e istanti di quotidianità, mentre le antiche case saranno animate da mostre fotografiche, percorsi dedicati all’abito tradizionale e alle maschere del carnevale locale insieme ai laboratori artigianali.

Fiore all’occhiellola 34a edizione del premio letterario Montanaru e la rassegna folk “Suoni e Colori di Sardegna”. Sullo sfondo, convegni, spettacoli musicali e mostre naturalistiche a cura di Forestas e Corpo Forestale.«Desulo e “La Montagna Produce” ci ricordano quanto le aree interne rappresentino una risorsa strategica per il futuro della Sardegna», dice il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò..Aggiunge il Presidente di Aspen, Roberto Cadeddu: «Desulo è l’esempio di una comunità che sa valorizzare le proprie produzioni e tradizioni. È questo equilibrio tra autenticità e innovazione che rende la Barbagia un laboratorio dove il passato diventa motore per il futuro».

