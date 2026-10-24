La montagna disincantata Il sogno frantumato di Badas 

Domani alle ore 18:00 si terrà l’undicesimo Seminario dell’Arte della Manutenzione a cura di Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu. Come i precedenti, l’incontro si svolge nella Sala Video On Line della sede storica de L’Unione Sarda in viale Regina Elena n.14. Relatori: Paolo Porcella, già dirigente medico della Clinica ortopedica dell’Ospedale Marino; Piero Loriga, già primario di Gastroenterologia del presidio ospedaliero Santissima Trinità; Enrico Trogu, direttore dell’Archivio di Stato. Il Seminario esplorerà la parabola dell’Ospedale marino, da mancata colonia estiva a speciale presidio sanitario, raccontando come il Poetto non sia stato solo un luogo estivo e balneare ma anche luogo di cura per molti sardi.

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Chi ha frequentato come operatore sanitario o come paziente il vecchio Ospedale marino, fatta qualche eccezione, ignorava la genesi del manufatto il cui primo progettista, Ubaldo Badas non poté neanche firmare il suo progetto o vederlo ultimato. Venuto a mancare nel 1985, vide frantumarsi il suo sogno ma pure il declino del manufatto che lo aveva sostituito e che, nella storia della sanità sarda, a sua volta, fu assai innovativo.

Carro a buoi

Il sogno di Badas era una Colonia estiva per bambini diversa da quelle esistenti nel Poetto nel 1937 quando ebbe l’incarico. Il Poetto era affollato da casotti e stabilimenti perché da decenni era luogo di vacanze terapeutiche. Avevano iniziato le Vincenziane di Via Baylle, in particolare Suor Nicoli e Suor Tambelli, che portavano i bambini al Poetto con i carri a buoi e, dal 1913, col tram. Dal 1917 le colonie estive delle Vincenziane, ebbero un’organizzazione più stabile grazie al supporto di Roberto Binaghi, un medico impegnato contro la tubercolosi, a cui è dedicato l’ospedale di Monte Urpinu, fondato nel 1933 come Sanatorio. Certamente non vi si incontravano personaggi come Hans Castorp o Madame Chauchat, tra i protagonisti de La montagna incantata, il romanzo di Thomas Mann, pubblicato nel 1924, in cui la tubercolosi è metafora di un mondo in declino che si autoreclude.

La forza leggera

Il sogno di Badas era tutt’altro. Non solo una colonia in calcestruzzo armato e quindi innovativa nell’arte del costruire ma un luogo comunitario di accoglienza. Una struttura per i soggiorni estivi di prevenzione sanitaria delle malattie polmonari, endemiche nell’isola come altre, oggi scomparse persino dagli immaginari o dalle narrazioni. La mai nata Colonia Dux fu progettata con una semantica interna al Movimento Moderno. Un’esedra, aperta al mare, in cui la leggerezza è garantita da possenti pilotis che sostengono la tessitura di pilastri su cui poggia il volume curvilineo superiore. Nel sogno di Badas il piano terra era riservato a servizi e vani per gli impianti; mentre il primo a refettorio, uffici, infermeria; e il secondo sarebbe stato occupato dai dormitori. Il progetto prevedeva ampie vetrate per la permeabilità dell’aria e, come copertura, una terrazza arricchita da un pergolato di travi e pilastri sempre in calcestruzzo armato, lasciati a vista.

Lo stop

Con l’avvio del cantiere, Badas introduce ulteriori soluzioni d’avanguardia. La seconda guerra mondiale bloccò il suo sogno allo stato di scheletro cementizio. Nel1944, su richiesta del Consorzio provinciale antitubercolare, la Prefettura dispose l’acquisizione dell’immobile come presidio antitubercolare. Tra il 1945 e 1947, lo scheletro cementizio fu completato con lavori in economia che videro l’uso della sabbia del Poetto e delle macerie dei bombardamenti. Le soluzioni icnografiche e le tecniche costruttive adottate, sono affatto difformi dal sogno di Badas che non fu coinvolto nei lavori. Il Presidio ospedaliero fu inaugurato nel settembre del 1947 come Ospedale Marino, specializzato in ortopedia, alla presenza del Sindaco e dell’Arcivescovo di Cagliari. Ne riporta la notizia con foto L’Unione Sarda.

I ripensamenti

Il progetto di Badas fu modificato con tre interventi: frammentazione dei saloni con tramezzi per ricavare stanze collegate da corridoi; tamponamento murario del piano pilotis per uffici e locali tecnici; aggiunta di ballatoi esterni rivestiti con piastrelle di ceramica grigio-scuro. Dal 1982 i reparti iniziano ad essere trasferiti in altre strutture sanitarie fino alla definitiva dismissione che avviene negli anni successivi. Migliaia di sardi vi sono stati curati e centinaia di medici e operatori sanitari in quel luogo particolarissimo, hanno costruito una delle discipline, l’ortopedia nelle sue varie declinazioni, in cui molti sardi si sono distinti nell’isola e nel mondo. Erano i pionieri di quella che è una rivoluzione copernicana: il Servizio Sanitario Nazionale.

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