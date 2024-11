La Montagna che produce eccellenza 

È una Montagna che Produce, quella desulese, con una ricetta vincente che va avanti fin dal 1991, promuovendo l’immagine del Gennargentu con le sue eccellenze enogastronomiche e artigiane. Il terribile incidente di Fonni, con la morte di quattro giovani, nella giornata di ieri ha paralizzato tutti, organizzatori e non. Tutti si stringono attorno ai familiari, in un dolore condiviso.

Con il lutto virtualmente al braccio, e alle porte della 33^ edizione, resta grande l’unione d’intenti fra Comune, Pro Loco e associazioni che, supportati da decine di volontari, limano gli ultimi ritocchi in vista di oggi, sabato e domenica. Nel rione di Ovolaccio a spiccare sono le mille luci della chiesa del Carmine, che incanta i primi visitatori in transito al paese. Fervono i preparativi anche nel caseggiato scolastico di via Cagliari, dove gli storici commercianti si preparano alla fiera dell’agroalimentare che proprio nel 1991 fece da apripista alla nascita d’importanti attività economiche.

«Quando i miei genitori parteciparono alla prima edizione - racconta Fatima Todde, del Caseificio Todde - ero piccolissima, ma l’intenzione di creare la Montagna Produce si rivelò geniale, perché seppe lanciare sul mercato tante piccole aziende locali, come la nostra. Oggi promuoviamo le nostre eccellenze in tutta la Sardegna e non solo. La Sagra è il clou di un anno d’intenso lavoro».

A fargli eco Salvatore Frongia, del Salumificio Rovajo: «Si tratta di un evento che tutt’oggi continua a produrre eccellenza. È nato quasi per scommessa, con una visione lungimirante dell’allora amministrazione Liori e della Proloco, dando slancio alle nostre eccellenze. Nel 2001 abbiamo dato forma al nostro salumificio che oggi esporta i suoi prodotti anche fuori dall’isola». Siamo soddisfatti del lavoro che si è posto in campo nella fase organizzativa - dice il sindaco Gian Cristian Melis - dalla Proloco passando per le associazioni coinvolte e commercianti, il contributo è stato unanime».

