La Monreale di San Gavino, 90 anni e non sentirli 

La crescita attraverso la qualità. La Monreale Calcio, storica società che compirà novant’anni tra pochi mesi, non vive di ricordi e guarda avanti.

Il percorso della squadra di San Gavino passa attraverso la collaborazione con l’Academy del Cagliari Calcio, come confermato ai microfoni di Radiolina da Luca Vaccargiu, direttore responsabile della società biancorossa: «L’intesa coi rossoblù risale al 2023 ed è stata rinnovata per altri due anni. Non siamo sprovveduti ma neanche presuntuosi, avendo ancora tanto da imparare. Quindi ascoltiamo chi ci può dare dei suggerimenti e dei consigli. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per tutta la zona».

E se si lavora in un certo modo, arrivano anche i risultati. «Da questa stagione al Cagliari sono arrivate due ragazze del 2013 cresciute nella nostra società», sottolinea Vaccargiu, che poi aggiunge: «Sono aumentati gli iscritti, ora superiamo i 350 tesserati e molti arrivano dai vari paesi della zona». Più atleti, più adempimenti. Nicola Cardia è il tesoriere della società e nella stessa trasmissione “Giovani di Categoria” ha confermato che la burocrazia è diventata una parte importante nella gestione di una società sportiva: «Con la riforma del 2023 inizia a essere abbastanza impegnativa, anche con la registrazione nel registro delle attività sportive di contratti, compensi e pagamenti».

Con l’aumento degli atleti si è reso necessario anche l’incremento delle squadre del settore giovanile. «Siamo veramente tanti, considerando la nostra realtà», riflette il direttore, «oltre all’attività di base e al settore giovanile abbiamo anche le squadre di calcio a 5 e le squadre amatori. Inoltre quest’anno si è aggiunto anche un gruppo di arrampicata sportiva. E poi c’è la prima squadra, che vuole tentare il salto in Prima categoria. L’unica nota dolente è avere a disposizione un solo impianto, oltretutto in condivisione con altri club. Troppo poco per una società in crescita».

RIPRODUZIONE RISERVATA