La Moldavia ha scelto l‘Occidente, esulta l’Ue 

Bruxelles. Il sollievo dei vertici Ue, il plauso dei principali leader europei, il silenzio di Viktor Orban e Robert Fico. Basta questo insieme di indizi a testimoniare come le elezioni parlamentari in Moldavia siano andate ben oltre i confini della piccola repubblica ex sovietica. A Chisinau nella terra di mezzo tra l'Ue e la Russia, alla fine hanno vinto con nettezza le istanze di chi vuole la Moldavia nell'alveo dell'Europa. Dal risultato delle elezioni arriva «un mandato forte per l'adesione», ha rilevato la presidente Maia Sandu, leader del Partito d'azione e solidarietà e riferimento degli europeisti. La vittoria del blocco filo-Ue - andato oltre il 50% - è stata netta. Il leader del Blocco patriottico, Igor Dodon, è sceso in piazza nella capitale per insinuare dubbi sulla legittimità del voto. «Non ci arrendiamo, ieri sono state registrate centinaia di violazioni», ha sottolineato l'ex presidente moldavo, finito da tempo nell'orbita del Cremlino. La delegazione di osservatori dell'Osce, in realtà, ha affermato il contrario. L'integrità democratica delle elezioni, secondo l'Organizzazione, è stata mantenuta nonostante la massiccia ingerenza della Russia. «Moldavia, ci sei riuscita di nuovo. Hai fatto una scelta chiara: Europa, democrazia e libertà. La nostra porta è aperta. E saremo al tuo fianco in ogni fase del cammino. Il futuro è tuo», ha scritto su X Ursula von der Leyen.

